TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonu enflasyon beklentileri tahminlerimizin üzerinde

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Yıl sonu enflasyon beklentilerinin halen tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz" açıklamasını yaptı. Karahan, "enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda" faizlerin daha da artabileceği mesajını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 92'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Para politikası hakkında yaptığı değerlendirmede, "Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

"FAİZ" MESAJI

"Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız" mesajını veren Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuzun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceğini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülerimizden yüksek gerçekleşti" diyen Karahan, şunları kaydetti:

"Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etti. Diğer taraftan, mart ayındaki politika adımlarımızın etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaştı. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Bu doğrultuda, Nisan ayı toplantımızda parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutmakla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruduğumuzun altını çizmek isterim.

"YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE"

Enflasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede Karahan, "Parasal sıkılaşmanın da desteğiyle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde eylül ayı itibarıyla başlayan iyileşmenin devam ettiğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin ise halen 'Enflasyon Raporları'nda paylaştığımız tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz" dedi.