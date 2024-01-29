AKP’li adaya protesto

Haber Merkezi

Maraşlı depremzedelerin 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan sorunlar üzerine kurduğu, “Kahramanmaraş Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu” AKP’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel’i protesto etti. Platform üyesi depremzedeler, kent merkezinden AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı önüne yürümek istedi ancak polis izin vermedi.

Güvenlik güçleri ile müzakere sonucu yürüyüşlerine izin verilen depremzedeler alkışlarla, ıslıklarla Görgel’i protesto etti. Depremzedeler ellerinde, “Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır,” “Madem uygunsuz alan vardı neden ruhsat verildi” yazılı dövizler taşıdı. AKP il binası önünde protestoya devam eden depremzedeler, belediyenin vermiş olduğu imar ruhsatı izinlerine tepki göstererek, “Bu belediyeye hesabı sormak boynumuzun borcudur. Sesimizi duyan yok mu” diye slogan attı.