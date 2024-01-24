Müteahhidi bürokrat kaçırmış!

Ülkeden kaçmaya hazırlanırken yakalanan müteahhit Yunus Kaya’yı Mersin’e İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Seyfullah Ordueri’nin götürdüğü anlaşıldı.

İsmail ARI

Deprem felaketinin ardından açılan davalarda ya skandal kararlara imza atılarak müteahhitler ve yandaşlar serbest bırakılıyor ya da dava dosyalarından çok tartışılacak ayrıntılar ortaya çıkıyor.

AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya’nın Antep’te inşa ettiği binalarda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Nurdağı ilçesinde Kaya’nın inşa ettiği yapıların tamamı yıkıldı.

Hatta deprem felaketinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nurdağı’na gittiği. Erdoğan’ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı bir yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” diye isyan etti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

‘ESKİ KAYMAKAM GETİRDİ’

AKP’li Kaya’nın günlerce evinde saklandığı akrabası Murat Kaya’nın Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadeye ise BirGün ulaştı. Murat Kaya, yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen akrabası AKP’li Yunus Kaya’nın eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin’e getirildiğini itiraf ederek ifadesinde şunları anlattı:

“Yunus Kaya benim dayımın oğlu olur. 14 veya 15 Şubat’ta Yunus Kaya beni arayarak, yakınlarıma ait olan ancak benim kullandığım evin boş olup olmadığını sordu ve gelip kafa dinleyeceğini söyledi. Ben de evin boş olduğunu söyledim. Eve gittim, kalınabilir hale getirdim ve beklemeye başladım. Siteye girdiğinde beni tekrar aramadı, üzerinde telefon yoktu. Geldikleri arabayı Yunus Kaya kullanmıyordu, eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri kullanıyordu. Bu şahsı öncede Yunus’un yanında görmekle birlikte kaymakamlık yaptığını da biliyordum. Bana firari olup olmadığına dair bir şey söylemedi. Firari olduğunu bilsem kesinlikle eve girmesine müsaade etmezdim…”

Murat Kaya bu ifadesinin ardından Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile “Suçlu kayırma” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi, 59 gün sonra da tahliye edildi.

ŞİMDİ HUKUK MÜŞAVİRİ

BirGün’ün ulaştığı Seyfullah Ordueri geçmişte kaymakam olarak görev yaptığını doğrulayarak şimdi İçişleri Bakanlığı’nda hukuk müşaviri olarak görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Yargılanmıyorum, yanlış anlaşılma düzeldi. Emniyetçiler bir hata yapmışlar. Zaten araması olan, hukuki sorunu olan bir kişiyi götürüp getiren kişi zaten yardım yataklıktan ceza alır ancak burada öyle bir şey olmadı. Emniyet hata yaptı ve kasıtlı davranıldığını düşünüyorum. Yunus Kaya’yı taşıdım ama o zaman yakalama kararı yoktu. Kendi binalarında akrabaları da ölmüştü. Akrabalarının yakınları saldıracaktı. İnsanlık gereği bunu yaptım…”

Yunus Kaya’nın evinde saklandığı akrabası Murat Kaya ise 59 gün cezaevinde kaldıktan sonra 6 ay hapis cezası alıp hüküm giydiğini belirterek, “Yunus Kaya’nın üç apartmanı yıkıldı. Kendi abileri yani akrabaları da öldü. Ölenlerin yüzde 70’i bizim akrabalarımız” dedi.

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SERVETİNİ DEVRETMİŞTİ

Yunus Kaya’nın yakalanmadan önce Mersin’de servetinin bir kısmını devrettiği ortaya çıkmıştı. Kaya’nın mal varlığı kardeşi Yusuf Kaya’da olan vekaletiyle el değiştirdi. Yusuf Kaya’nın bu vekaletle depremin 8’inci gününden itibaren en az 85 adet otomobil, kamyonet ve pikap sattığına dair araç satış sözleşmeleri ortaya çıktı. Henüz Yunus Kaya gözaltına alınmadan önce gerçekleşen satışların, depremden 8 gün sonra 14 Şubat 2023 ile 17 Şubat 2023 tarih aralığında olduğu öğrenildi. Araçlar, Batman, Antep, Aksaray illerinde farklı kişi ve firmalara satıldı.