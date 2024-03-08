AKP’li adaydan logosuz seçim çalışması
AKP'nin Dêrsîm Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu, kentin farklı bölgelerine asılan yerel seçim afişlerinde partisinin adını ve logosunu kullanmadığı görüldü. AKP'nin Artvin'deki yerel seçim çalışmalarında aday Utku Cihan'ın fotoğrafına ve İzmir de ise Hamza Dağ'ın afişlerinde partinin ismine yer verilmemişti.
AKP'nin Dêrsîm Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu, yerel seçim çalışmalarını partisinin logosuna yer vermeden sürdürdüğü görüldü.
MA'da yer alan habere göre, AKP’nin Dêrsîm Belediye Başkan adayı olan Erkan Eroğlu’nun, kentteki seçim çalışmalarında partisinin ismini ve logosunu kullanmaması dikkat çekti.
Eroğlu, billboardlardaki afişlerde partisinin logosunu kullanmamasının yanı sıra bağımsız bir aday olarak seçim çalışmalarını yürütüyor.
Kentteki bazı yurttaşlar, söz konusu durumu “Partisinden utanan AKP’li aday” şeklinde yorumladı.