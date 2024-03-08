AKP’li adaydan logosuz seçim çalışması

AKP'nin Dêrsîm Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu, kentin farklı bölgelerine asılan yerel seçim afişlerinde partisinin adını ve logosunu kullanmadığı görüldü. AKP'nin Artvin'deki yerel seçim çalışmalarında aday Utku Cihan'ın fotoğrafına ve İzmir de ise Hamza Dağ'ın afişlerinde partinin ismine yer verilmemişti.

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