AKP’li başkandan vakfına kıyak itirafı

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yöneticisi olduğu vakıfla işbirliği yaparak belediyenin binasını kullandıracak. “Yurttaşları vakfa yönlendirdiğini” söyleyen AKP’li Türkmen, durumun ‘normal’ olduğunu savundu.

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kurucusu olduğu vakıf ile işbirliği protokolü yapıp, belediyenin gayrimenkulünü kullandırma kararı aldı.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, meclise sunulan teklifte belediye ile Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın işbirliği yapması için yetki istendi. Teklifte, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın belediyeye başvurarak, “Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi’nde bulunan ahşap dükkânın Üsküdar halkına sosyal, kültürel ve sanatlar faaliyetler alanlarında hizmet sunmak amacıyla ortak, işbirliği protokolü kapsamında kullanmayı” talep ettiği belirtildi. AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, imzasının da yer aldığı teklifte, Klasik Türk Sanatları Vakfı ile belediyenin birlikte yürütecekleri çalışmaları gerçekleştirmek ve gerekli kararları almak için yetki istendi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

‘VATANDAŞLARI YOLLUYORUZ’

Konuya ilişkin BirGün’ün ulaştığı Belediye Başkanı Türkmen, “Biz Üsküdar’da birçok dernek ile işbirliği yapıyoruz. Klasik Türk Sanatları Vakfı da belediyenin gönderdiği vatandaşlara yardımcı oluyor, kurslar düzenliyor” dedi. Türkmen, yönettiğiniz belediye ile yöneticisi olduğunuz vakıf arasında işbirliği yapmanız etik mi sorusuna da “Burada yasal olarak bir sıkıntı yok. Çünkü bir ticari amaç yok. Burada tamamen sanatsal faaliyetler var” yanıtını verdi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Ayça Mete, karara tepki göstererek şunları söyledi: “Belediye Meclisi’ne hukuka, kanunlara aykırı birçok madde getirildi. Bunlarda biri de Klasik Türk Sanatları Vakfı ile işbirliği protokolü. Türkmen işbirliği protokollerinin içeriğiyle ilgili Meclis’e hiçbir zaman bilgi vermiyor. Şimdi de belediye, kendi gayrimenkulünü bu vakfa kültür ve sanat faaliyetleri için veriyor. Yani 3 bin personeli olan belediye, kültür ve sanat faaliyetlerini kendisi yapmıyor ve bu vakfa yaptırıyor. Türkmen, Üsküdar Belediyesi’ni kendi malı gibi yönetiyor. Belediye Meclis toplantıları canlı yayınlansa Türkmen ve AKP hiçbir zaman Üsküdar’da seçim kazanamaz. Bir Belediye Başkanı’nın kurucusu olduğu vakfa gayrimenkul vermesi utanılacak bir harekettir.”

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TÜRKMEN VAKFIN KURUCUSU

Vakfın kurucuları da tartışma yaratacak türden. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AKP’li Hilmi Türkmen vakfın kurucuları arasında yer alıyor. Yani, aynı zamanda vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Türkmen, yönettiği belediye aracılığıyla kendi vakfı ile işbirliği yapacak. Öte yandan Vakfın Mütevelli Heyetinde AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olan İsmail Cenk Dilberoğlu da bulunuyor. Eski Ensar Vakfı yöneticisi de olan Dilberoğlu, Bilal Erdoğan’ın da mezunu olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

AKP’LİLERDEN BİR VAKIF DAHA

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Sıfır Atık Vakfı kuruldu. İstanbul’da 120 bin TL sermaye ile kurulan vakfın kuruları arasında AKP’li eski bakanlar, Veysel Eroğlu ve Murat Kurum ile AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yer alıyor. Ayrıca Beşli Çete’de yer alan Kalyon Holding’in yöneticisi Kübra Kalyoncu Şeherli ile eski AKP milletvekilleri Vedat Demiröz ve AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı olan Samed Ağırbaş da vakfın kurucuları arasında.