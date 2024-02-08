AKP’li Belediye Başkanı liselerde seçim çalışması yapıyor

Haber Merkezi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yeniden aday gösterilmesinin ardından liselerde seçim propagandasına başladı. Poyraz, dün gittiği TOKİ Lisesi’nde kendi vaatleri ile AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un vaatlerini anlattı.

Poyraz’ın sosyal medyada paylaştığı videoda, bir lise öğrencisinin 18 yaşına girdiğini belirterek “AK Parti’ye oy vereceğini” söylediği de görülüyor.

AKP’li Belediye Başkanı liselerde seçim çalışması yapıyorhttps://t.co/XJJBMkFcfR pic.twitter.com/iSakplqTLu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 8, 2024

DUA DA ETTİRMİŞTİ

Öte yandan geçen yıl da Poyraz’ın ilçedeki okulları gezip küçük çocuklara dua ettirdiği açığa çıkmıştı. Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu’na giden AKP’li Poyraz, önce okul bahçesindeki çocuklara ve velilere propaganda yapmıştı.

“Çocuklar size dua edeyim mi? Âmin diyecek misiniz? Anne babalar siz de âmin deyin” ifadelerini kullanan Poyraz, çocuklara dua ettirdi. Poyraz, “Çocuklar Allah ömrünüzü uzun eylesin. Rabbim sizi görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin. Anne babalarınızın, öğretmenlerinizin yarın iftihar edeceği bir nesil olarak yetişmeyi rabbim size nasip eylesin” demişti.