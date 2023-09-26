AKP’li belediye, deprem bölgesindeki zeytinlikleri satışa çıkardı

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerin başında gelen Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde zeytinlikler satışa çıkarıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerin başında gelen Hatay’ın Antakya ilçesinde zeytinlikler satışa çıkarıldı.

AKP’li Antakya Belediyesi tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanında, ilçedeki 10 zeytinliğin dışında üç tarla ve iki bahçenin de satılacağı belirtildi.

Belediye, 5 Ekim tarihine belediye binasında ihale düzenleneceğini de duyurdu.

Öte yandan sadece satışa çıkarılan zeytinliklerden en az 30 milyon TL gelir elde edileceği ifade edildi.