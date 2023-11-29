‘AKP’li belediye kaçak yapılara göz yumuyor’

Haber Merkezi

Van’a 189 kilometre kıyısı bulunan Van Gölü’nün özellikle Tuşba ile Edremit, Gevaş sahillerinin büyük bir bölümü tamamen villa ve resmi kurumlar tarafından işgal ediliyor. Her yıl inşa edilen yüzlerce yazlık villa nedeniyle insanların göle ulaşabilecekleri alanlar daralıyor.

MA’da yer alan habere göre, HEDEP Tuşba Belediye Meclis üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü İsmet Tan, AKP’li Tuşba Belediyesi’nin bu yapılara göz yumduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Bu yapıları mecliste dile getirdik. İtirazlarımıza rağmen, bu kaçak yapılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı. Van Gölü kıyısında bu güne kadar 552 konuta yıkım kararı çıkartıldığını belirttiler ama gereğini yapmadılar” dedi. Tan, yıkım kararının ihaleye çıkartıldığını ancak 552 konutun yıkılması için hiçbir firmanın ihaleye girmediğini söyledi.