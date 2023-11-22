Hayat kayyuma güzel: Sınırı aşan alımlar, keyfi kiralamalar, izinsiz binalar

2019 yılındaki seçimlerde HDP tarafından kazanılan ancak AKP’nin kayyum atayarak yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler, Sayıştay denetimleri sonucu ortaya çıktı. Van Valisi'nin kayyum olarak yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi binalarında bile yapı kullanım izni olmadığı, kiraya verilen işletmelerin çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, belediyenin mal ve hizmet alımlarında doğrudan usullerinin çiğnendiğini vurguladı.

Hüseyin ŞİMŞEK

2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin kazandığı ancak AKP'nin kayyum atayarak yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler, Sayıştay denetimleriyle ortaya çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, belediyelerin gelirlerinin ancak yüzde 10’una kadar yapabilecekleri doğrudan temin ve pazarlık usulü ihalelerde bu sınır aşıldı. Kayyum belediyesi, kanunda yer alan sınırları aşarak bir yılda 7 milyon 942 bin TL’lik işi, açık ihale yöntemi ile gerçekleştirmek yerine belirlediği kişi ve işletmelere verdi.

20 BİNANIN İZNİ YOK

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kendi hizmet binalarının yapı kullanma izninin olmadığı da vurgulandı. Rapora göre, belediyeye ait 20 bina bu durumda.

507 GÜNLÜK YILLIK İZİN

Sayıştay, izin kullanmadan mesaisini sürdüren belediye işçilerini de inceledi. Kayyumdan yıllık izin almadan çalışan ve bu nedenle yüksek tazminat hakkına kavuşan işçiler, şöyle sıralandı:

"261 işçiden 75'inin 100 ile 200 gün arasında, 24'ünün 201 ile 300 gün arasında, 7'sinin 301 ile 400 gün arasında ve 2 kişinin de 401 ile 507 gün arasında kullanmadığı izinlerinin olduğu tespit edilmiştir.”

İHALE ALIŞKANLIKLARI YOK

Sayıştay’ın bir diğer tespiti, belediyenin kiraya verdiği yapılar hakkında oldu. Buna göre, kira sözleşmesi biten kişilerin belediye mülklerinden çıkarılmadığını tespit eden Sayıştay, “Kira süreleri sona eren belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazların yeniden ihale yapılmaksızın ecrimisil karşılığında aynı kişilere kullandırıldığı tespit edilmiştir… Belediyenin taşınmazlarının incelenmesi sonucunda kira süreleri sona eren 40 adet taşınmazın, tahliye edilmeyerek aynı kişilere aylık ecrimisil bedeli karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.