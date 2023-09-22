Devletteki çürüme Sayıştay raporlarına yansıdı

İktidar halka yoksulluk vaat ederken Sayıştay’ın raporları kamu kuruluşlarındaki yaşanan soygunu ortaya koydu. Kamu kuruluşlarının gerçekleri gizlediği ortaya çıktı. Çeşitli bakanlıklardan, gerçekleştirilen özelleştirmelere kadar yapılan usulsüzlükler dikkat çekti. Büyük çoğunluğu yurttaşın vergileri ile oluşan bütçeler yok edildi.

Hazırlayanlar: Havva Gümüşkaya, Hüseyin Şimşek, Mustafa Bildircin

Halk ekonomik krizin içerisinde boğuşurken yayımlanan Sayıştay raporları kamu kaynaklarının nasıl soyulduğunu ortaya koydu. Sayıştay’ın 2022 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme raporunda kamu kurumlarının bütçe harcamalarını mevzuata uygun bir şekilde değerlendirmediği yer aldı. Buna göre 131 kurum kredi, bağış gibi kaynaklarını gizledi.

Ayrıca Sayıştay’a doğru bilgi vermekten kaçınan kamu kuruluşlarının 234’ü de bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasındaki farkın nedenini açıklamadı.Toplumun büyük bir kısmı yoksulluğun kıskacında kendi haline terk edilirken lüksten ve şatafattan ödün vermeyenler; Bakanlıkların harcamalarından yapılan özelleştirmelere kadar her alanda yürütülen uygulamalarla devletin kasasından halkın parasına nasıl el koyulduğunu gösterdi.

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Devlette erime: Hazine garantilerinin tutarı 35 milyon asgari ücrete denk geliyor

Sayıştay 2022 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre devlet borçları yüzde 46 artarak 4 Trilyon TL’yi aştı. Hazine garantilerinin tutarı ise 35 milyon asgari ücrete denk düşen 402 milyar TL oldu. 2022’de verilen 41 milyar TL’lik garanti sözüne 123 milyar TL’lik kur farkı eklendi.

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Saray bir günde 15 milyon TL harcadı

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık olumsuz faaliyet sonucunun 5 milyar TL olduğunu tespit etti.

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Şehir Hastaneleri’ne sır perdesi

Sağlık Bakanlığı’na yönelik Sayıştay denetimleri, Şehir Hastaneleri’nin bütçede oluşturduğu karadeliğin gizlendiğini ve bakanlığın halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalarını açığa çıkardı. Bakanlığın, şehir hastanelerine yönelik garanti ve mali yükümlülüklerine mali raporlarda yer vermediği, özel hastaneleri denetlemediği ve ruhsatsız sağlık tesislerine izin verdiği ortaya çıktı.

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Doğrudan temin için yöntem bulmuşlar

Sayıştay'ın 2022 denetim raporunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün doğrudan temin yöntemini kullanabilmek için aynı ihaleye konu olabilecek alımları kısımlara böldüğü tespit edildi. Ayrıca kurumun 19 taşınmazın tahsis süresinin dolmasına rağmen işlem yapılmadığı belirtildi.

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Gençliğin parası çarçur edildi: Sporcusu olmayan derneğe para aktarıldı

Öğrencilerin barınma sorununu çözemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL’lik yardım yaptığı ortaya çıktı. Bakanlığın 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL para aktardığı derneğin faal sporcusu bulunmadığı, yalnızca üç antrenörü olduğu belirlendi.

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Afetler ihmal nedeniyle felakete dönüştü

Afet riski altındaki alanların dönüşümü için belediyeler ile il müdürlüklerine gönderilen paraların hangi amaçla kullanıldığının denetlenmediği ortaya çıktı.

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İletişim Başkanlığı 'ekside': 1.8 milyar TL’lik olumsuz faaliyet sonucu

Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022’de 1 milyar 860 milyon TL olumsuz faaliyet sonucuna imza attı.

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Yatılı okullarda öğrenciler balık istifi: Güvenlik de sağlık da tehlikede

Çok sayıda lise pansiyonunda revir, sağlık görevlisi ve bekçi bulunmadığı öğrenildi. Kalabalık okul pansiyonlarında yatak odası kapasitenin mevzuatta öngörülenin üzerine çıktığı, bazı yatılı okullarda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma salonu bulunmadığı belirlendi.

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Aile Bakanlığı 10 yıldır SGK’ye borcunu ödemiyor

SGK’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 170 milyon TL’lik alacağını 10 yıldır tahsil edemediği ortaya çıktı. Kurum’un bazı belediye ve belediye şirketlerinden tahsil edemediği prim alacaklarının da 38 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.

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AFAD için alarm zilleri çalıyor: 15 milyar TL’lik açık

Afetlerde etkin kurtarma çalışmalarında bulunmadığı için eleştirilerin odağında yer alan AFAD’ın bir yıllık olumsuz faaliyet sonucu 15 milyar TL oldu. Kurumda yapılan hatalı ve eksik işlemler, denetim raporunda vurgulandı.

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