“Uzay”da kanun yok: Uzay Ajansı’ndan kanuna aykırı ihaleler

Aralık 2018’de, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan ancak beklenilen hedefleri gerçekleştiremeyen Türkiye Uzay Ajansı’nın, ihalelerde mevzuata uygun davranmadığı belirlendi. İdarenin doğrudan teminle gerçekleştirilen alımlarda yüklenici ile sözleşme imzalamadığı ve kanunda belirtilen yasal parasal limiti aştığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de önemli görevler verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” de yer alsa da kurumun performans programı, Ay’a sert iniş takviminin sarktığını ortaya koydu.

Sayıştay’ın TUA’da yaptığı incelemeler ise Ay hedefini gerçekleştiremeyen kurumun ihaleleri de mevzuata uygun gerçekleştiremediğini gözler önüne serdi. Kurumun Kamu İhale Kanunu’na aykırı işlemler yaptığı tespit edildi.

MEVZUATA AYKIRI İHALELER

TUA’ya doğrudan temin yoluyla alınan ve teslimi belli bir süreyi gerektiren hizmet alımları ile ilgili işlerin bir kısmında sözleşme düzenlenmediği görüldü. Sayıştay denetçileri, işten doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla sözleşme doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda sözleşme imzalanması gerektiğini belirtti.

Öte yandan TUA’nın, doğrudan temin ve pazarlık yöntemiyle yaptığı alımlarda yasal limitleri aştığı da kaydedildi. Kurumun, mevzuatta öngörülen yüzde 10’luk sınırı aşmasına karşın aşılan kısım için Kamu İhale Kurumu’ndan uygun görüş almadığı anlaşıldı. 2022’de 4 milyon 968 bin TL’lik ödeneği bulunan TUA’nın, 591 bin 847 TL’lik pazarlık ve doğrudan temin yöntemiyle alım yaptığı bildirildi. Sayıştay denetçileri, Uzay Ajansı’na pazarlık ve doğrudan temin yöntemiyle alınan 95 bin 47 TL tutarındaki alımın yasal limitin üzerinde olduğunu belirterek kurumu, “Kanun’a uygun davranın” diye uyardı.