Gençliğin parası çarçur edildi: Sporcusu olmayan derneğe para aktarıldı

Öğrencilerin barınma sorununu çözemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL’lik yardım yaptığı ortaya çıktı. Bakanlığın 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL para aktardığı derneğin faal sporcusu bulunmadığı, yalnızca üç antrenörü olduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik Sayıştay denetimleri, gençliğin parasının vakıf ve derneklere aktarıldığını gözler önüne serdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli bir derneğe milyonlarca lira para aktardığı belgelendi. Para aktarılan derneğin aktif sporcusu bulunmadığı anlaşıldı.



Sayıştay denetçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bazı spor kulüplerine usulsüz yardım yaptığını açığa çıkardı.

Bakanlığın mali hesaplarında yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bir derneğe 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL nakdi yardımda bulunduğu belirtildi.



DENETİM ZAFİYETİ



Bakanlıktan yardım alan derneğe yönelik yapılan inceleme ise bir skandalı ortaya koydu. Derneğin faal sporcusu olmadığı, yalnızca üç antrenörü bulunduğu öğrenildi. Yardım yapılan kulüplerin sürekli ve etkin bir biçimde takip edilmediğini, yardıma ilişkin harcama belgelerinin takip ve kontrolünün yapılamadığını tespit eden Sayıştay denetçileri, etkin bir denetim yürütülmesi konusunda bakanlık çalışanlarını uyardı.



SPORCUSU OLMAYAN KULÜPLERE YARDIM



Raporda, yüksek nakdi yardım alan bazı spor kulüplerinin lisanslı veya faal sporcusunun bulunmadığı ya da çok az sporcusu bulunduğu, buna karşın hiç yardım almayan veya ortalama tutar alan 15 bin TL yardım alan bazı kulüplerin yüksek sporcuları olduğu bildirildi. Sayıştay denetçileri, ülke çapında yapılan bir organizasyona katılmak gibi istisnai durumlar hariç lisanslı sporcu sayısı aynı olan kulüplerin birbirinden bu kadar farklı tutarlarda yardım almalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.



Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yönelik denetimleri ile açığa çıkarılan diğer bazı usule aykırı işlemler ise şöyle sıralandı:



• Bakanlık mülkiyetindeki stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarının bilet satış hasılatından alınması gereken bakanlık payının tahsili gerçekleştirilmedi.



• Kira süresi sona eren bazı taşınmazların tahliyesi sağlanmadı ve bu taşınmazların ecrimsil bedeli ödenmek suretiyle kullanımına izin verildi.



• Bakanlık projelerine ait usul ve esasların İl Müdürlükleri tarafından uygulanması sırasında şartnamelere uygun olmayan iş ve işlemler yapıldı.