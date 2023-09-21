Şehir Hastaneleri’ne sır perdesi

Sağlık Bakanlığı’na yönelik Sayıştay denetimleri, Şehir Hastaneleri’nin bütçede oluşturduğu karadeliğin gizlendiğini ve bakanlığın halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalarını açığa çıkardı. Bakanlığın, şehir hastanelerine yönelik garanti ve mali yükümlülüklerine mali raporlarda yer vermediği, özel hastaneleri denetlemediği ve ruhsatsız sağlık tesislerine izin verdiği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na yönelik 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin nasıl karadelik haline geldiği ortaya konuldu. Raporda, KÖİ modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine yönelik garanti ve yükümlülükler ile borçlanma maliyetlerine Bakanlığın mali raporlarında yer verilmediği kaydedildi. Şehir hastaneleri sözleşmelerinde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarlarının muhasebeleştirilmediği bildirildi.

Rapora göre, bazı şehir hastanelerinin inşaatına, yer teslimi yapılmadan başlandı. KOİ modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde ise çok sayıda tıbbi ekipman açılıştan beri kullanılmayarak atıl duruma getirildi.

ŞEHİR HASTANELERİ KARADELİK

Sayıştay Raporu’nda, şehir hastanelerindeki karadeliğin bakanlığın raporlarında gizlendiğini ortaya koyan bulgular şöyle sıralandı:

>> Şehir hastaneleri sözleşmelerinde belirlenen ve idare tarafından görevli şirkete taahhüt edilen talep garantileri nazım hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmemekte ve bilanço dipnotlarında gösterilmemektedir.

>> KÖİ modeli ile yaptırılan şehir hastanelerinde, fiili tamamlama tarihleri üzerinden sözleşmede öngörülen süre geçmiş olmasına rağmen nihai tamamlama süreçlerinin yürütülmediği görülmüştür.

>> KÖİ modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin yer teslimi yapılmadan inşaat işlerine başladıkları anlaşılmıştır.

>> KÖİ modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde toplam sabit yatırım tutarına dahil olarak görevli şirket tarafından getirilen tıbbi ekipmanların sağlık tesislerinde açılıştan beri kullanılmadığı ve atıl olduğu görülmüştür.

RUHSATSIZ SAĞLIK TESİSLERİ

Raporda, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara da yer verildi. Açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan Bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği belirlendi. Sağlık tesislerinin ruhsatsız şekilde faaliyete devam ettiği ifade edildi.

RÖNTGEN CİHAZSIZ KURUMLAR

Raporda öte yandan, bazı hastanelerde dijital röntgen cihazı alımında eksiklik bulunduğuna da vurgu yapıldı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Tıbbi Acil Müdahale Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımı ihalesinin, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ise Covid-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımı ihalesinin sonuçlandırılamadığı görüldü.