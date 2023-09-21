Yatılı okullarda öğrenciler balık istifi: Güvenlik de sağlık da tehlikede

Çok sayıda lise pansiyonunda revir, sağlık görevlisi ve bekçi bulunmadığı öğrenildi. Kalabalık okul pansiyonlarında yatak odası kapasitenin mevzuatta öngörülenin üzerine çıktığı, bazı yatılı okullarda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma salonu bulunmadığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN



Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik Sayıştay denetimleri, eğitim alanında yaşanan sorunlara ayna tuttu.

Liselere bağlı pansiyonlarda, “Faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürebilmesini sağlayacak” sayıda personel bulunmadığı, pansiyonların sosyal alanlardan yoksun olduğu belirlendi. Doluluk oranı yüksek olan pansiyonlardaki öğrenci yatak odalarının, öngörülen öğrenci kapasitesinin üzerine çıktığı da tespit edildi.

MEB’in mali raporlarını ve tesislerini mercek altına alan Sayıştay denetçileri, yatılı okullardaki öğrencilerin adeta balık istifi olduğunu gözler önüne serdi. Lise pansiyonlarındaki sağlıksız koşullar, MEB’in Sayıştay Denetim Raporu’nda birer birer sıralandı.



GÜVENLİK VE SAĞLIK ZAFİYETİ



Sayıştay, bazı ortaöğretim pansiyonlarında sağlık hizmetlerini yürütmek üzere personel bulunmadığını belirledi. Pansiyonlarda güvenlik görevlisi, bekçi, kaloriferci ve teknik personel olmadığı da anlaşıldı. Personel yetersizliği nedeniyle güvenlik zafiyeti yaşandığı, kazan bakım onarımları ile tesisat bakım onarımlarına ilişkin fazladan harcamalar yapılmak zorunda kalındığı belirtildi.



PANSİYONLAR TIKABASA



Yapılan incelemeler ile kullanım alanları konusunda pansiyonlar arasında bir standart olmadığı da açığa çıkarıldı. Öte yandan pansiyonların büyük çoğunluğunda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma salonu gibi sosyal alanların olmadığı fark edildi. Bazı pansiyonlarda revir bulunmadığı, bulunsa bile yatak kapasitesinin yetersiz olduğu, özellikle doluluk oranı yüksek olan pansiyonlarda öğrenci yatak odalarının mevzuatta öngörülen öğrenci kapasitesinin üstüne çıktığı kaydedildi.



MEB’e yönelik Sayıştay denetimleri ile tespit edilen usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı. Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği diğer bazı mevzuata aykırılıklar ise denetim raporuna şöyle işlendi:



• Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanılama sürecinde görev alan yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesinde uygulama birliği sağlanamadı.



• Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlar eksik muhasebeleştirildi.



• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na yaptırılan yeni bina inşaatlarına ilişkin harcamaların muhasebeleştirilmesinde eksiklikler bulundu.