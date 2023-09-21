Doğrudan temin için yöntem bulmuşlar

Sayıştay'ın 2022 denetim raporunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün doğrudan temin yöntemini kullanabilmek için aynı ihaleye konu olabilecek alımları kısımlara böldüğü tespit edildi. Ayrıca kurumun 19 taşınmazın tahsis süresinin dolmasına rağmen işlem yapılmadığı belirtildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Sayıştay’ın 2022 yılına ait denetim raporunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili çok sayıda bulguya yer verildi. Son dönemde kamu alımlarında en kolay sermaye transferi yöntemi olarak öne çıkan doğrudan temin yönetimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetim raporlarında da ortaya çıktı.

Şaibeli alım yöntemi olan doğrudan temin yönteminin kullanması tespit edilen bulgular arasında yer aldı. Sayıştay, aynı ihaleye konu olabilecek alımların kısımlara bölünüp doğrudan temin yönetimi ile alınmasının mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve bazı Bölge Müdürlükleri tarafından aynı ihaleye (açık ihaleye veya istisnai hallerde belli istekliler arasında ihaleye) konu edilebilecek nitelikteki bazı mal veya hizmet alımlarının, mevzuatta öngörülen parasal limitlerin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

İhalelerin doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilen raporda, söz konusu ihtiyaçların önceden belirlenip birleştirilerek daha yüksek ölçekli ihaleler kapsamında temin edilmesinin sağlayabileceği rekabet ortamı ile fiyat avantajından mahrum kalınacağı dikkate alındığında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına da engel olduğu belirtildi.

Bahse konu hatalı uygulamaya, 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporunda da bulgu olarak yer verilmişti.

Sayıştay, raporda ayrıca doğrudan temin yöntemiyle aldığı ve belli bir süreyi gerektiren hizmet ile yapım işlerinden bazıları için sözleşme düzenlenmediği de tespit etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ilişkin bulgular arasında kurum ve kuruluşlara tahsis edilen taşınmazlardan bazılarının tahsis süresinin dolmuş olmasına rağmen işlem yapılmadığı da yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde olan ve bedeli karşılığında kurumlara tahsis edilen ancak süresi dolmuş olmasına rağmen taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığı tespit edildi. Raporda Genel Müdürlük tarafından 19 tane taşınmaz ile ilgili tahsis edilen kurumla tahsis şartlarının görüşülüp yeni bir protokolün yapılmadığı, buna rağmen ilgili kurum tarafından taşınmazların kullanılmaya devam edildiği belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan bazı taşınmazların mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle kiraya verildiği tespit edilmiştir.