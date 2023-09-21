Aile Bakanlığı 10 yıldır SGK’ye borcunu ödemiyor

SGK’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 170 milyon TL’lik alacağını 10 yıldır tahsil edemediği ortaya çıktı. Kurum’un bazı belediye ve belediye şirketlerinden tahsil edemediği prim alacaklarının da 38 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Sayıştay’ın 2022 yılına ilişkin denetim raporu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kamu kurumları, belediye ve bakanlıklardan alacaklarını tahsil edemediğini gözler önüne serdi.

2012 yılında SGK’ye ait 4 dinlenme ve bakım evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredilmesine rağmen belirlenen bedellerin bakanlık tarafından SGK'ye halen ödenmediği tespit edildi.

2012 yılında imzalanan protoköl çerçevesinde kıymet takdir komisyonu tarafından, Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi için 47 milyon 345 bin TL, İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi için 32 milyon 800 bin TL, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi için 76 milyon 643 bin TL, Salihli Huzurevi için 13 milyon 653 bin TL değer biçilmişti. 4 tesis için toplam 170 milyon 443 bin 355 TL değer takdir edildi.

Kurum’un son olarak 2022 tarihli yazı ile Bakanlıktan talepte bulunmasına rağmen bir ödeme yapmadığı belirlendi.

KAMU İDARELERİ BORÇ TAKMIŞ

Sayıştay’ın tespitine göre kurumun bazı belediyelerden, belediyelere bağlı kuruluşlardan ve belediye şirketlerinden süresi içinde tahsil edilemeyen prim alacaklarının her yıl artmakta olduğu ve bu kuruluşların prim borçları, idari para cezaları ve bu alacakların gecikme zamları birlikte değerlendirildiğinde Kurum gelirlerinde önemli bir aşınma meydana geldiği görüldü.

Kamu idarelerinin Kuruma olan prim ve prime bağlı borçları toplamda 38 milyar 669 milyon 506 bin 685 TL’ye ulaştı.

Kurum’un 2022 yılında yaklaşık 1 trilyon 42 milyar TL bütçe geliri olduğu düşünüldüğünde belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirketlerinin borç tutarı Kurumun gelirlerinin yaklaşık yüzde 4’üne denk geldi. Raporda bu kuruluşların idari para cezası ile gecikme zamları ve dolaylı olarak prim borçların tahsil edilememesi nedeniyle mahrum kalınan devlet katkısı da dikkate alındığında bu oranın daha da artacağına dikkat çekildi.

Ayrıca belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirketlerinin Kuruma olan prim ve prime bağlı borçlarının oransal olarak artış hızının yavaşlamasına rağmen tutar olarak artış gösterdiğine vurgu yapıldı.