İletişim Başkanlığı 'ekside': 1.8 milyar TL’lik olumsuz faaliyet sonucu

Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022’de 1 milyar 860 milyon TL olumsuz faaliyet sonucuna imza attı.

Hüseyin ŞİMŞEK



Saray’ın propaganda işlemlerine imza atan ve “kamuoyunda oluşan olumsuz algıları” ortadan kaldırmaya çalışan İletişim Başkanlığı’nın bütçede aştığı delik her geçen gün artıyor.



Fahrettin Altun’un başkanlığındaki İletişim Başkanlığı’nın toplam gideri 2022 yılında 1 milyar 956 milyon 77 bin TL oldu.

Başkanlığın geliri ise 95 milyon 638 bin TL olarak kayıtlara geçti. Gelir ve giderler sonucunda ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucu, 1 milyar 860 milyon TL’ye ulaştı. İletişim Başkanlığı’nın günlük harcama ortalaması ise 5 milyon TL’yi geride bıraktı.

Sayıştay denetimlerine göre, İletişim Başkanlığı’nın 2021 yılında 95 milyon TL olan personel gideri 2022’de 178 milyon TL’ye, 436 milyon TL olan mal ve hizmet alım giderleri 1 milyar 389 milyon TL’ye yükseldi. Malzeme gideri 19 milyon TL’den 22 milyon TL’ye, proje kapsamında yapılan cari giderler ise 25 milyon TL’den 51 milyon TL’ye yükseldi.



EK ÖDENEK DE YETMEDİ



1 milyar TL’yi aşan olumsuz faaliyet sonucuna imza atan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geçen yıl ek ödeneğe rağmen yine de ödenek üstü harcama yaptı. Rapora göre, 2022 yılına 680 milyon 127 bin TL ödenekle başlayan İletişim Başkanlığı’na yıl içinde 1 milyar 265 milyon 866 bin TL’lik ödenek daha eklendi. Toplam ödeneği 1 milyar 945 milyon TL’ye ulaşan İletişim Başkanlığı, buna rağmen 23 milyon 527 bin TL’lik ödenek üstü harcamaya imza attı. Sayıştay, bu harcamanın personel giderlerinden kaynaklandığını vurguladı.



İÇ DENETİM BİRİMİNDE KADRO BOŞLUĞU



İletişim Başkanlığı’nı denetleyen Sayıştay, kurumun iç denetim birimindeki eksikliğe de dikkati çekti. Buna göre, İletişim Başkanlığı’nda bir iç denetim birimi kurulduğunu bildiren Sayıştay, bu birimde altı kişilik kadro bulunduğunu ancak dört kişinin çalıştığını, birimde iki kişilik boşluk bulunduğunu bildirdi.



PERSONEL ARTIYOR



İç denetim birimindeki eksikliğe rağmen İletişim Başkanlığı kadrolarında bir önceki yıla göre artış yaşandığı da ortaya çıktı. Denetim raporuna göre, 2021 yılında İletişim Başkanlığı bünyesinde 560 kadrolu, 197 sözleşmeli ve 67 sürekli işçi olmak üzere, toplam 824 personel görev alıyordu. 2022’de bu sayı 638 kadrolu, 236 sözleşmeli ve 67 sürekli işçi olmak üzere, toplam 941’e yükseldi.