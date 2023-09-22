Sayıştay uyarıyor, bakanlık dinlemiyor: Gelirler şirkete akmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kapılarındaki kantar gelirlerini özel şirkete aktarma uygulaması Sayıştay'ın yıllardır yaptığı tüm uyarılara karşın sürüyor. Bakanlık bilançosuna göre "hata" olarak görülen tutar 67 milyon 521 bin TL.

Havva Gümüşkaya



Ticaret Bakanlığı, Sayıştay'ın yıllardır yaptığı tüm uyarılara karşın kantar gelirlerinden alması gereken payın şirket kasasına girmesini önlemiyor.



2022 yılına ait denetim raporunda, Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve özel bir şirket arasında gümrük kapılarının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilmesine ilişkin protokol ile gümrük kantar payının şirket adına açılan banka hesaplarında tutulduğu belirtildi.

Denetim raporunda, “Kantar ücreti veya diğer gelirlerden Bakanlık adına ayrılan paylardan yapılacak harcamalara ilişkin yetki Bakanlıkta olmasına rağmen söz konusu paylar Şirket adına açılmış bulunan bir banka hesabında tutulmaktadır” tespiti yer aldı.



Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda tartım ve benzeri hizmetleri yapma veya yaptırmanın Ticaret Bakanlığının görevleri arasında yer aldığının hatırlatıldığı raporda, “Bu görev bazı gümrük alanlarında YİD sözleşmeleri ile İşletmeciye devredilmiş bulunmaktadır. Sözleşme kapsamında işletilen alanlarda elde edilen kantar payı gelirlerinden ise yüzde 25 Bakanlık payı ayrılmakta ve bu paylar, sözleşmelerde yer aldığı şekilde kullanılmak üzere Risk, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün yönetimine bırakılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu Bakanlık payları sözleşmelerde belirtilen ihtiyaçların karşılanması için tahsis edilmiş bir gelir niteliği taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.



Ayrıca imzalanan uygulama sözleşmelerine dayanılarak kantar ücreti veya diğer gelirlerden Bakanlık adına ayrılan payların Bakanlık açısından bir kamu geliri olduğunun altı çizildi.

Bakanlık payına düşen kısmın yasal düzenlemelere aykırı olarak imzalanan protokol ile özel bir Şirket adına açılan banka hesaplarında tutulması, yapılan harcamalardan Şirketin sorumlu olmayacağına dair hüküm konulması, yapılan işlemler sonucu Bakanlık 2022 yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda toplamda 67 milyon 521 bin 460 TL hataya neden olundu.