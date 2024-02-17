AKP’li belediyeden umre sponsorluğu

İstanbul’da Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, AKP’li Kağıthane Belediyesi Başkanı Öztekin’in sponsorluğunda umreye götürüldü. Gezi “Eğitimde yenilikçi adımlar” adı altında duyuruldu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı İstanbul Kağıthane’de bulunan Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin umreye götürüldüğü öğrenildi. Öğrencilerin umre ziyareti ise AKP’li Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sponsorluğunda gerçekleştirildi. “Öğrencilerimiz ile umreye gidiyoruz” başlığı ile yapılan duyuruda “Eğitimde yenilikçi adımlar. İlimde öncü nesiller” ifadeleri yer aldı. 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ziyarete okulda gerçekleştirilen faaliyetlere katılan ve başarı sağlayan öğrenciler götürüldü.

Umreye götürülen öğrencilerin, okulun T2K-Teknoloji Takımı, Rıhle-i Siyer proje grubu, Osmanlı Türkçesi yarışmasına katılan öğrenciler ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasında ikinci olan öğrenci olduğu öğrenildi.

AKP’li Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin’in ‘sponsorluğunda’ gerçekleştirilen geziye ilişkin okulun internet sitesinde yapılan duyuruda Öztekin’e teşekkür edildi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan umre ziyaretimiz siyer ve hadis dersleri için yerinde öğrenme metodunu da gerçekleştirmiş olacak. Öğrencilerimizi umre ile ödüllendiren Mevlüt Öztekin’e teşekkür ediyoruz.”

AKP’li Şahinbey Belediyesi de 174 öğrenciyi umreye göndermişti. (Fotoğraf: İHA)

OKUL DUYURU YAPTI

Okulun internet sitesinde yapılan duyuruda ziyaretin amacı diğer öğrencilere örnek teşkil etmek, Peygamberin Hayatı, Hadis dersleri için yerinde öğrenme metodu olarak paylaşıldı. Paylaşımda, “Peygamberimizin göstermiş olduğu o nurlu ve aydınlık yolda başta öğrencilerimizin sonra da diğer insanların yürümesini temin etmiş olacağız” ifadeleri yer aldı.

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ÇOCUKLARA BİSİKLET DAĞITILDI

AKP’li Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sosyal medya hesabında paylaşılan duyuruya göre en az 10 kez camide sabah namazına katılan çocuklara bisiklet ‘hediye’ edilecek. Etkinliğin afişinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ensar Vakfı, logosunun olması dikkat çekti. 11 Şubat Pazar günü İstanbul Kağıthane’de bulunan Ortabayır Merkez Camisi’nde gerçekleştirilen sabah namazına ilişkin yapılan etkinlik Öztekin’in sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu: “Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Kâğıthanemizin gençleri ile aynı duada gönül bağıyla, her pazar sabah namazında birlikteyiz.”