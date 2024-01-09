AKP’li belediyelerin icraatları: Gericilik ve yolsuzluk

Erdoğan’ın yerel seçimler için ilan ettiği 26 aday dikkat çekti. Tekrar aday gösterilen isimlerin 4 yıldır yaptıkları saray rejiminin politikalarını gözler önüne serdi. Gericilere tahsis edilen mülklerden yapılan yolsuzluklara kadar bir çok uygulama hafızalarda yerini koruyor.

Politika Servisi

Erdoğan’ın başta İstanbul olmak üzere partisinin 26 adayını ilan etmesinin ardından gözler AKP adaylarına çevrildi. 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen ve tekrar aday gösterilen birçok ismin 4 yıllık süreci AKP’nin yerel yönetimlerdeki icraatlarını ortaya koydu. Aday gösterilen isimler gericilerle yaptıkları anlaşmalardan, cumhuriyet düşmanı uygulamalara, yolsuzluklardan torpil iddialarına kadar birçok kez gündeme geldi. Söz konusu adayların görev sürelerince imza attığı skandallardan bazıları ise şöyle:

HESAPLAŞMA SÖZLERİ

Türkiye’nin en borçlu belediyesi ünvanını elinden bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne AKP’li belediye başkanı Tahir Büyükakın bir kez daha aday gösterildi. 2023 Seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna işaret eden Büyükakın, Erdoğan liderliğinde ‘Yüz yıllık hesaplaşma olacak’ ifadeleri ile akıllarda kaldı.

İHH, TÜGVA, Ensar Vakfı gibi gerici gruplarla yakınlığı ile bilinen Büyükakın görev yaptığı süre boyunca belediyenin imkânlarını bu vakıflara tahsis etti. İzmit’te bulunan ‘Tarihi Pembe Köşk’ü gerici Ensar Vakfı’na 10 yıllık anlaşma ile kiraladı. Köşkün açılış konuşmasında konuşan Büyükakın, TÜGVA’ya da destek verdiklerini belirtti. AKP döneminde İzmit Belediyesi tarafından TÜGVA’ya 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen Öğrenci yurdunu savunan Büyükakın, “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir” dedi.

Ensar’a verilen Pembe Köşk için ise “Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca geçtiğimiz ay Sayıştay’ın son raporunda belediyenin 4 milyar liralık hazine borcu olduğu ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre ise belediyenin tüm borçlarına rağmen alacaklarını tahsil etmediği belirtildi.

İDDİALAR UNUTULMADI

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi güler de bir kez daha AKP’den aday gösterildi. 2019’dan beri görevini sürdüren Güler, birçok kez belediye kadrolarında yaşanan torpil iddiaları ile gündeme geldi.

Güler döneminde, kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 458 bin 615 personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ORBEL ve OSKİ’de çalışan 214 personele önce belediye kadrosuna geçecekleri müjdesi verildi. Kadroya geçmeleri için görevlerinden istifa ettirilen işçilere bir gün sonra ise sözleşme iptali mesajı geldi.

Güler’in belediye başkanlığı hariç ORBEL Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Çin Bankası Yönetim Kurulu’ndan (ICBC) maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Güler, bir gazetecinin maaşları sorması üzerine ‘Bu görevlerde ülkeme katkı için bulunuyorum’ dedi.”

SKANDALLARI BİTMEDİ

2019 yerel seçimlerinde az bir farkla Bursa’ya Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş da gerici söylemleri ile hatırlanan bir diğer isim oldu. 31 Mart seçimlerinde tekrar aday gösterilen Aktaş, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını talep eden üyelere “30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” dedi.

“Millet Bahçesi” yapma gerekçesiyle Atatürk’ün bağışıyla kent miraslarından Atatürk Stadyumu’nu yıkan başkan olarak da hafızalara kazınan Aktaş; Nâzım Hikmet, Türkan Saylan, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok gibi dönemin aydın isimleri hakkında “devlete ve bayrağa savaş açmış” ifadelerini kullandı.

Aktaş’ın ilk icraatlarından birisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na çevirerek, devasa bütçe imkânları sağlaması oldu. 2023 yılı itibarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yıllık bütçesi 120 Milyon TL’ye çıkarılırken ve üstelik bu bütçenin 117 Milyon 473 Bin Lirası (neredeyse tamamı) mal ve hizmet alımına ayrılmışken, benzer işler için son üç yılda Kültür AŞ’ye de toplamda 89 Milyon 224 Bin 600 TL tutarında ihale verildiği ortaya çıktı.

AZMETTİ ADAYLIĞI KAPTI

Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek istifa etmesinin ardından 'transfer ücreti' karşılığı AKP'ye geçtiği iddia edilen eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da Eskişehir’den AKP adayı oldu. Transfer ücreti iddialarının ardından TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada konuşan Hatipoğlu, şirketinin teşvik aldığını doğrulayarak ‘siyasi değil’ ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan AKP’li Hatipoğlu’nun ortağı olduğu Europen şirketi, rekor kâra imza attı. 2017-2022 döneminde sermayesini 20 kat artışla 760 milyon TL’ye ulaştıran şirketin Ocak-Eylül döneminde net 705,9 milyon TL kâr ettiği belirlendi.

KEYİFLERİNCE GEZDİLER

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 31 Mart’ta AKP adına yarışacak bir diğer isim. 4 yıldır görevini sürdüren Yılmaz, düzenlediği gezilerle hatırlanıyor.

Borcu 1 milyarı aşan Yılmaz döneminde AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini ülke ülke gezdirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Başkan Yücel Yılmaz’ın Habitat toplantısı için AKP il başkanı ve AKP Milletvekilleri de dâhil 11 kişilik heyetle ABD'ye geziye gitmesi dikkat çekti.

DİRENİŞE DÜŞMAN

Erdoğan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de yeniden adaylığını açıkladı. Metin İkizdere de yaşanan doğa katliamına direnen köylülere karşı çıkışıyla hatırlanıyor. İkizdere direnişinin ardından AKP’li Belediye Başkanları ile birlikte taş ocağı çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek basın açıklaması yapan Metin, bölgede söylendiği gibi mağduriyetlerin olmadığını öne sürdü. Metin, “Yapılan eylemlerin oy devşirmeye yönelik olduğunu adımız gibi biliyoruz” dedi.