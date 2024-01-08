Adı skandallarla anılıyor: AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında neler biliniyor?

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, bakanlığı döneminde pek çok skandala imza attı. İmar affının yürütücülerinden olan Kurum, Kanal İstanbul projesinin sembol ismi haline geldi.

HABER MERKEZİ

Uzun süren arayışların ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin bazı belediye başkan adaylarını duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi’nde AKP Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, toplantıda, partisinin 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilde belediye başkan adayını açıkladı.

İstanbul için aday bulmakta zorlanan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi isimlerin dillendirildiği AKP’de İBB Başkan Adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

RANTÇI POLİTİKALAR İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

AKP’nin rantçı politikaları için adeta biçilmiş kaftan olan Murat Kurum, bakanlığı döneminde pek çok skandala imza attı.

İmar affının mimarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 6 milyon konut 'İmar Affı' kapsamında yapı kayıt belgesi almıştı. 10 Temmuz'da Mehmet Özhaseki'den görevi devralan Murat Kurum, imar affının yürütücülerindendi. Yıkımların ardından aklan ilk gelen "İmar Affı" olmuştu. Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin kişinin İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Samimi pozlar verdi: Kurum, Maraş merkezli depremlerde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile samimi pozlar verdi.

Kanal İstanbul’da ısrarcı: Kanal İstanbul projesinin sembol ismi haline geldi. Yabancı şirketlerin proje alanından toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.

Salda’da tahribat: Kurum'un bakanlığı döneminde, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden olan ve NASA için de önemli olan Salda Gölü'nün dozerlerle girilmesi gündeme geldi.

TOKİ mağdurları: Murat Kurum'un Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi olan ve 4 yıldır evleri teslim edilmeyen yurttaşlar, peşinat ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Konut fiyatlarının 3-4 milyona, aylık taksitlerin ise ortalama 17 bin liraya çıktığını belirten yurttaşlar, bu ücretleri ödeyemeyeceklerini söyledi.

Halkla dalga geçti: Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine dair 'Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?' sorusuna "ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

Fesli Kadir’i andı: Kurum'un adaylığı kesinleştikten sonra Fesli Kadir'in hayatını kaybetmesinden sonra attığı anma mesajı yeniden gündem oldu.

Asbest krizi: Brezilya donanmasına ait São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verildi. “900 ton asbest taşıyan Brezilya gemisinin İzmir Aliağa açıklarında söküleceği” iddiaları hakkında açıklama yapan Kurum, “900 ton değil, 9 ton asbest var” dedi.

Eşine kıyak atama: Kurum’un matematik öğretmeni eşi Şengül Kurum’un RTÜK’te müdür yapıldığını ve birçok AKP’linin yakınının da burada kadro aldığı ortaya çıktı. Kurum’un eşi Öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor.

MURAT KURUM KİMDİR?

İBB adaylığı ilan edilen Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da doğdu.

İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda 2005 yılında çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.