Son yapılan anketler: İmamoğlu ve Kurum yüzde kaç oy almıştı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. AKP’nin İstanbul’da CHP’nin yeniden aday gösterilen İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı rakibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Peki Son yapılan yerel seçim anketlerinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy oranı yüzde kaçtı?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkanı adaylarını açıkladı.

AKP'nin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yarışacak olan ve yıllardır deprem için yeterli önlem almayan iktidarın adayı Kurum, “İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” diye konuştu.

Peki Son yapılan yerel seçim anketlerinde İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy oranı yüzde kaçtı?

METROPOL:

MetroPoll’ün yaptığı aralık ayı araştırmasına göre İmamoğlu ve Kurum yarıştığı takdirde sonucun ne olacağı yurttaşa soruldu.

İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor.

Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor. İyi Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na, İyi Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.

SONAR:

Sonar, geçen ay “Yerel seçimden sonra kimi İBB Başkanı görmek istersiniz?” diye açık uçlu sordu.

Yüzde 31’i İmamoğlu’nu, yüzde 6.7’si Kurum’u söyledi.

İmamoğlu’nun tanınırlığı yüzde 93.7 iken, Kurum’unki ise yüzde 67.8 olarak gerçekleşti. Katılımcılardan yüzde 51’i İmamoğlu’nu İBB başkanlığına yakıştırırken, bu oran Kurum’da yüzde 36.9 oldu.

OPTİMAR:

Optimar’ın kasım araştırmasına göre ise İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 20.9.