Erdoğan ‘Bensiz olmaz’ı ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İBB’ye aday gösterilen Murat Kurum bir tercih değil, parti içi birlik ve ittifak arasındaki denge üzerinden bir zorunluluktu. İstanbul için aday ismi aynı zamanda Erdoğan’ın 2028’i de içine alacak şekilde dümende kalma iradesinin beyanı oldu.

İstanbul seçimleri bir tarafa diğer tüm iller bir tarafa. Her yerde belediye başkanları yarışırken İstanbul’da (İmamoğlu bu durumu tercih etmese de) rejim ve ona karşı olanlar mücadele edecek. İşin özeti 31 Mart günü siyasetin nabzı İstanbul’da atacak. Dolayısıyla hem AKP hem rejim hem de Erdoğan için İstanbul seçimi belediye başkanlığının ötesinde bir şey. O yüzdendir ki açıklamak için bu kadar beklendi, konuşuldu, tartışıldı ve en nihayetinde 4-5 aydır var olan isme “aday budur” denildi.

Ekim ayından bu yana Murat Kurum’un İBB başkan adaylığının en ciddi ismi olduğunu çokça yazdık, konuştuk. Öne çıkan-çıkartılan diğer isimlerin Murat Kurum karşısında şanslarının zayıf olduğunu ifade ederken AKP içerisinden bir bilgiye sahip değildik. Rejimin ve Erdoğan’ın yol haritasıyla, İstanbul seçimlerini üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söyletiyordu.

Neydi bu tablo, ona bakalım:

1- SÜREKLİ KRİZ: Seçim bitmiş Erdoğan ve Cumhur İttifakı önemli bir eşiği aşmıştı. Ama sorun çözme kabiliyeti geriledi. Zorunlu olarak genişlettiği ittifaklarla geleceği daha da belirsiz hale geldi. Rejimin bu haliyle devam etmesi ve 2028’i karşılaması mümkün gözükmüyor. O yüzden her önemli başlık kriz nedeni oldu ve olmayı sürdürecek.

2- KLİKLER SAVAŞI: Bu süreçte iktidar içinde tek gerilim MHP-AKP arasında değil, partilerin de içerisinde ciddi ekipler oluştu. Özellikle Fidan ve Kalın siyasette ağırlığını hissettirdi. Bu isimlerin yanı sıra Ali Yerlikaya da sayılabilir. İktidarın siyasi yönelimi ve bürokrasi içinde bu isimler kendini iyice hissettiriyor.

3- AİLENİN DURUMU: Erdoğan saltanat tartışmaları gölgesinde rejimin ortaklarına kendini dayatmaya devam ediyor. Burada da en önemli sıkıntı ailenin bütün olmayışı. Bir oğul ve iki damat önümüzdeki günlere talip. Ama şu anda ne Erdoğan ne de rejimin diğer ortakları tarafından kabul görebildiler. Hatta iç rekabet gözle görünmeye başladı. Selçuk Bayraktar ve eşinin yeni vakfı bile bu rekabete delalet.

ZORUNLU OLARAK KURUM

Tablo böyle olunca Murat Kurum’un açıklanması bir zorunluluk haline geldi. Birincisi MHP ve AKP’de yol ayrımına neden olmayacak bir aday olmalıydı. Bu yüzden Sinan Ateş cinayetinde gerildikleri Ali Yerlikaya asla olamazdı. Selçuk Bayraktar ismi çok konuşuldu. Bayraktar’ın, siyasete İstanbul’la başlaması otomatik olarak 2028 ile kodlanması anlamına gelecekti. Yani Erdoğan’ın veliahttı. Bu durum ittifak içinde sorun yaratabileceği gibi aile için de kabullenmesi de zor birim durum. Doğal olarak o da baştan beri imkansızlar arasındaydı.

İçine sürüklendikleri rejim krizinde belli oranda aşama sağlanmadan, Erdoğan’ın bir an bile dümenden elini çekme şansı yok. Dolayısıyla gerekli olan, yerel seçimlerde de öne çıkacak bir figür değil, Erdoğan’a yapışacak, onun gölgesinde yürüyecek bir isimdi. Yukarıda da belirttik o isim, parti ve ittifak içi dengeleri derinden etkileyecek biri de olmamalıydı. Erdoğan’ın öncelik verdiği başlıklar bunlar oldu. Kazanacak bir isim arayışı ikinci öncelik haline geldi. Sonuçta her koşulda İstanbul seçiminin Erdoğan ve İmamoğlu arasında geçeceği varsayımıyla son derece rasyonel bir tercih olarak da kabul edilebilir.

Murat Kurum, Fahrettin Koca, Mehmet Ergün Turan bu tanımlara uyan isimlerin başında geldi. Aile tarafından bilinir olması, Emine Erdoğan’la yakın çalışma arkadaşlığı, depremin çok konuşulacağı seçim kampanyasının düşünülmesi, genç olması gibi başka koşullar da eklenince Murat Kurum isminin öne çıkması sürpriz olmadı.

Kuşkusuz İstanbul seçim sonucunun önümüzdeki dönem siyaset dengeleri açısından önemi büyük. Sadece iktidar açısından değil muhalefet ve İmamoğlu açısından da önemli. Ama bu başka bir yazının konusu olsun ve biz iktidar açısından nasıl sonuçlar doğurabilir önce ona bakalım.

Her şeyden önce Murat Kurum tercihi rejimin 2028 için lider arayışından vazgeçtiğini gösteriyor. Tüm bu zorlu sürecin tepesinde Erdoğan olacak. Hatta bu süreç 2028 seçimlerini de içine alacak şekilde ilerletilecek. Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı olması için tüm yollar denenecek tüm koşullar zorlanacak. Bu ya Meclis içinde yeni ittifakla erken seçim ya da yeni bir Anayasa anlamına geliyor. Her halükarda 360 üzerinde bir vekil desteğine ihtiyaç var. Yani MHP’yi yanında tutarken İYİP ya da DEM’in desteği anlamına gelecek. Bu hem Cumhur içinde hem de genel siyasette yeni kriz alanları anlamına geliyor. Yerel seçim dahil Türkiye her önemli kavşakta 50+1 ve hilafet bayrağı konularında olduğu gibi birkaç parçaya bölünmüş reaksiyonlar gösterecek. Gerilim artacak, fay hatlarında enerji birikmeye devam edecek.

Bu arada halkın dertleri, sorunları rafta sahipsiz şekilde beklemeye devam edecek. İşte tam da burada muhalefetin yaptıklarının ve yapmadıklarının tayin edici olacağını söylemek gerekir. Muhalefet eski alışkanlıklarına devam edip seyirci kalırsa Erdoğan büyük felaketlere de yol açsa bir yolunu bulacaktır. Ama halkın temel sorunları ve talepleri etrafında saflaşan bir Türkiye, rejimi nefessiz bırakacaktır.

∗∗∗

AKP, 26 İL İÇİN ADAYINI AÇIKLADI

Uzun süren arayışların ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin bazı belediye başkan adaylarını duyurdu. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi’nde AKP Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Erdoğan, toplantıda, partisinin 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilde belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul için aday bulmakta zorlanan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi isimlerin dillendirildiği AKP’de İBB Başkan Adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Bazı büyükşehirler için açıklanan isimler ise şöyle: Aydın: Mustafa Savaş, Balıkesir: Yücel Yılmaz, Bursa: Alinur Aktaş, Denizli: Osman Zolan, Erzurum: Mehmet Sekmen, Eskişehir: Nebi Hatipoğlu, Kocaeli: Tahir Büyükakın, Muğla: Aydın Ayaydın, Ordu: Mehmet Hilmi Güler, Samsun: Halit Doğan. Diğer şehirler içinse şu isimler açıklandı: Artvin: Mehmet Kocatepe, Bingöl: Erdal Arıkan, Bitlis: Nesrullah Tanğlay, Çankırı: Hüseyin Filiz, Çanakkale: Julide İskenderoğlu, Düzce: Faruk Özlü, Edirne: Belgin İba, Elazığ: Şahin Şerifoğlulları, Giresun: Aytekin Şenlikoğlu, Isparta: Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu: Tahsin Babaş, Rize: Rahmi Metin, Sinop: Yakup Üçüncüoğlu, Tokat: Eyüp Eroğlu, Yalova: Mustafa Tutuk. AKP’nin Tahir Büyükalın’ı yeniden aday gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye ünvanını yıllardır hiçbir belediyeye kaptırmıyor. Belediyenin Hazine’ye olan toplam borcunun yüzde 20’sini oluşturuyor. Adı sık sık skandallarla anılan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2019 yılında CHP’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olmasını önerisine, "halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyerek karşı çıkmış, AKP’li Aktaş’ın sözleri büyük tepki çekmişti. Aktaş’ın ayrıca FETÖ’cü isimlerle de fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Nebi Hatipoğlu

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Tahir Büyükalın

AKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Alinur Aktaş

∗∗∗

İKİ ADAY TANITIMI

İstanbul 48 saat içinde iki aday tanıtım etkinliğine tanıklık etti. Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İstanbul’a ilişkin vizyonunu açıkladığı toplantı tam anlamıyla Batı esintisi taşıyordu. Konuşma sırasında arkasında yer alan insanların varlığı ile “ekibimle varım” derken kürsüde yaptıklarıyla da tek kişilik liderlik gösterisi yaptı.

AKP aday toplantısı ise çok bilindik. Erdoğan ve diğerleri olarak sıralanmış ve aday isimleri sıradanlaştırılmıştı. Bu görüntü aynı zamanda önümüzdeki dönemin siyasal çekişmesinin kodlarını da oluşturacak.

∗∗∗

ADI SKANDALLARLA ANILIYOR

AKP’nin rantçı politikaları için adeta biçilmiş kaftan olan Murat Kurum, bakanlığı döneminde pek çok skandala imza attı.

İmar affının mimarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 6 milyon konut 'İmar Affı' kapsamında yapı kayıt belgesi almıştı. 10 Temmuz'da Mehmet Özhaseki'den görevi devralan Murat Kurum, imar affının yürütücülerindendi. Yıkımların ardından aklan ilk gelen "İmar Affı" olmuştu. Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin kişinin İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Samimi pozlar verdi: Kurum, Maraş merkezli depremlerde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile samimi pozlar verdi.

Kanal İstanbul’da ısrarcı: Kanal İstanbul projesinin sembol ismi haline geldi. Yabancı şirketlerin proje alanından toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.

Salda’da tahribat: Kurum'un bakanlığı döneminde, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden olan ve NASA için de önemli olan Salda Gölü'nün dozerlerle girilmesi gündeme geldi.

TOKİ mağdurları: Murat Kurum'un Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi olan ve 4 yıldır evleri teslim edilmeyen yurttaşlar, peşinat ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Konut fiyatlarının 3-4 milyona, aylık taksitlerin ise ortalama 17 bin liraya çıktığını belirten yurttaşlar, bu ücretleri ödeyemeyeceklerini söyledi.

Halkla dalga geçti: Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine dair 'Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?' sorusuna "ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

Fesli Kadir’i andı: Kurum'un adaylığı kesinleştikten sonra Fesli Kadir'in hayatını kaybetmesinden sonra attığı anma mesajı yeniden gündem oldu.

Asbest krizi: Brezilya donanmasına ait São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verildi. “900 ton asbest taşıyan Brezilya gemisinin İzmir Aliağa açıklarında söküleceği” iddiaları hakkında açıklama yapan Kurum, “900 ton değil, 9 ton asbest var” dedi.

Eşine kıyak atama: Kurum’un matematik öğret[1]meni eşi Şengül Kurum’un RTÜK’te müdür yapıldığını ve birçok AKP’linin yakınının da burada kadro aldığı ortaya çıktı. Kurum’un eşi Öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor