AKP’li belediyenin derdi çocuklar değil para!

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, Eyüpsultan Mahallesi’ndeki çim sahayı 5 yıllığına kiralamak için ihale düzenliyor. CHP Sancaktepe Belediye Meclis Grubu ise “Kirayı biz karşılayalım, sahayı çocuklar kullansın” diye çağrı yaptı.

HABER MERKEZİ

Yolsuzluk skandallarıyla anılan İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi, yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Okul ve park alanlarını imar planı değişiklikleri ile ranta açan belediye şimdi de Eyüpsultan Mahallesi’nde çim sahayı kiralamaya karar verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı, Eyüpsultan Mahallesi’ndeki çim sahayı (idman sahası) 5 yıllığına kiralamak için 17 Ağustos’ta ihale düzenleyecek.

"KİRAYI BİZ ÖDEYELİM VE ÇOCUKLAR KULLANSIN"

CHP Sancaktepe Belediye Meclis Grubu ise “Sancaktepe Belediyesi’ne Açık Çağrımızdır…” başlığıyla bir açıklama yaparak kiralama kararına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Temmuz Meclisi’nde belediyeye ait olan Samandıra sahasını kiraya vermek için getirdikleri önergeye, CHP’li meclis üyeleri olarak ‘hayır’ oyu vermiştik. ‘Çocuklarımızın Sancaktepe’de top oynayabilecek sahaları yok. Burayı kulüplerimize ve çocuklarımızın kullanımına açın. Geçen sene 15 Temmuz Stadyumu’nu, Tuzlaspor’a peşkeş çektiniz’ demişti. Şimdi de belediye çim sahayı 17 Ağustos’ ta, 5 yıllığına, aylık 5 bin TL’ye kiraya vermek için ihale açıyor. Sancaktepe’de 11 spor kulübü var. Madem bu kadar paraya ihtiyacınız var, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kirayı biz karşılayalım sahayı Sancaktepe’deki 11 spor kulübü ve Sancaktepe’li çocuklarımız kullansın. İhaleyi iptal edin."