AKP’li belediyenin şovu uzun sürmedi

AKP’li Haliliye Belediyesi’nin şovu kısa sürdü. Belediyenin, Tasarruf Genelgesi’nden üç gün sonra 9 milyon TL’lik araç ve iş makinesi kiraladığı tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

2022 yılında, “191 milyon 789 bin 157 TL’lik değerindeki köklü yatırım ile belediye envanterinde kiralık araç kalmadı” açıklamasıyla propaganda yapan AKP’li Haliliye Belediyesi’nin, Tasarruf Genelgesi’nden üç gün sonra araç ve iş makinası kiraladığı ortaya çıktı. Mehmet Canpolat yönetimindeki belediyenin, 20 Temmuz’da 9 milyon TL’lik araç kiralama ihalesine imza attığı belirlendi.

Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz nedeniyle personel maaşlarını ödemekte dahi zorlandığı iddia edilen AKP’li Haliliye Belediyesi, 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yatırım desteği aldı. Destek kapsamında belediyeye 183 araç, iş makinesi ve temizlik araçları kazandırıldığı bildirildi. Belediyenin 2022 yılına yönelik raporlarında yatırımdan, “Köklü yatırım” şeklinde söz edilerek belediye envanterinde kiralık araç kalmadığı belirtildi.

5 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale ise belediyenin, “Köklü yatırım” şovunun kısa sürdüğünü gözler önüne serdi. İhale kapsamında, belediyenin kullanımı için araç ve iş makinesi kiralandığı öğrenildi. 20 Temmuz’da sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında belediye, 9 milyon 54 bin 150 TL’lik harcama gerçekleştirdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale, ihalenin tek katılımcısı olan belediye iştiraki Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bırakıldı.

AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, araç yatırımına yönelik 2022 yılında şu açıklamayı yapmıştı: “Bizler, 2019 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Canla başla dedik, canı gönülden devam ediyoruz. Bizler, Haliliye belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla taşımak gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize, belediye personellerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ve köklü bir yatırım yapalım, Haliliye Belediyesinde artık kiralık araç kalmasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon ederek, üreten belediye sloganıyla, sahada kendi iş makinamız, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük.”