AKP’li Hatipoğlu’nun şirketi sermayeyi katladı: 36,9 milyon TL olan sermaye 760 milyon TL’ye fırladı

25 Ekim’de güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili 1,3 milyar TL'lik teşvik aldığı belirlenen ve 7 Kasım’da İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu’nun inşaat şirketinin başarı öyküsü de dikkati çekti. Hatipoğlu’nun yönetiminde olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin Temmuz 2017’de 36,9 milyon TL olan sermayesinin, 2023 itibarıyla 760 milyon TL’ye fırladığı belirlendi

Mustafa BİLDİRCİN

2 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran Nebi Hatipoğlu, 7 Kasım’da resmen AKP’ye katıldı. Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu için AKP’nin 7 Kasım’da genel merkezde gerçekleştirdiği MKYK toplantısı öncesi tören düzenlendi. Hatipoğlu'na parti rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Hatipoğlu’nun İYİ Parti’den AKP’ye transferi büyük İYİ Parti cephesinde büyük tepki çekti. Hatipoğlu’nun şirketi Europen’ın güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 25 Ekim’de aldığı 1,3 milyar TL’lik teşvikin transferde etkili olduğu iddia edildi.

ÇARPICI ARTIŞ

AKP’li Hatipoğlu’nun yönetim kurulunda yer aldığı Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye yapısındaki değişiklik ise tartışmaları daha da alevlendirdi. 3 Temmuz 2017’de 36 milyon 900 bin TL olan şirketin sermayesi beş yılda 20 kat arttı.

Hatipoğlu’nun ortakları arasında olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, 3 Temmuz 2017 tarihinde 36 milyon 900 bin TL olan sermayesini 2023 yılına kadar üç kere artırdı. İlk artırımın yapıldığı 27 Mart 2018 tarihinde sermaye, 55 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin sermayesinde en çarpıcı artış ise 7 Temmuz 2022 tarihinde yaşandı. Buna göre, 7 Temmuz 2022’de alınan karar kapsamında şirket sermayesi 675 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirketin sermaye yapısında yaşanan değişiklikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Hatipoğlu’nun şirketi, 9 Aralık 2022 tarihinde Ticari Sicil Gazetesi’nde yayımlanan karar ile sermayesini 760 milyon TL’ye yükseltti.