AKP’li Hüseyin Çelik sert konuştu: MHP ile ittifak cinnet, Mehmet Uçum bozuntu

AKP’nin kurucularından da olan eski bakan Hüseyin Çelik, MHP ile yapılan ittifakı bir ‘cinnet hali’ olarak değerlendirirken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u da ‘komünist bozuntusu’ olarak niteledi. Çelik, Erdoğan’ı da kendiyse hesaplaşmaya çağırdı.

AKP'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP'nin kendini MHP'ye mahkum ettiğini iddia ederek, MHP ile ittifakı ‘cinnet hali’ olarak tanımladı. “MHP, özgül ağırlığının 20 katı iktidar üzerinde etkiye, yetkiye sahip" diyen Çelik, Kürt oylarının kaybedilmesini bu ittifaka bağladı.

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'u da isim vermeden eleştiren Çelik, "Sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam, parmak sallıyor, racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Sayın cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?" şeklinde konuştu.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü’nün sorularını yanıtlayan AKP'li Çelik, MHP ile kurulan ittifakın, AKP'yi kimlik çizgisine götürdüğünü belirtti. Çelik'e göre, bu nedenle AKP'ye gelen Kürt oyları dip yaptı. "Kürt vatandaşlarımız kesinlikle ırkçı olarak görmediği ve kendilerine daha yakın gördüğü AK Parti’ye oy veriyordu" diyen Çelik, "Ama AK Parti’nin MHP ile ittifakından sonra bu meselede de çok büyük bir kırılma oldu ve Kürt vatandaşlarımızın önemli bir kısmı AK Parti’ye oy vermemeye başladı" ifadelerini kullandı.

"MHP İLE İTTİFAK, CİNNET HALİDİR"

"AK Parti din üzerinden siyaset yapmayan, muhafazakâr demokrat bir partiydi. Sonra kendisini dini değerler üzerinden siyaset yapan, milliyetçilik rüzgarıyla kendisini MHP’ye mahkum eden bir parti haline getirdi" görüşünü savunan Çelik, "Daha önce MHP ile ittifak için 'cinnet hali' demiştim. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum" dedi.

‘BAŞKANLIK SİSTEMİ AKP’YE TUZAKTI’

Cumhurbaşkanlığı sistemini de eleştiren Çelik, bunun Erdoğan ve AKP’ye ‘tuzak’ olduğunu belirtti.

MHP’lilerin kendisini hedef aldığını hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bunun izahını da yapıyorum: 50 +1 teklifi, daha doğrusu başkanlık sistemi teklifi Erdoğan’a ve AK Parti’ye bir tuzaktı.

Ben bunu söylediğim zaman MHP’nin sözcüleri bana ağız dolusu hakaretler ettiler. Fakat Tayyip Bey de bir süre önce bunun yanlış olabileceğini söyledi. MHP yine tepki gösterdi. Niçin?

Çünkü MHP şu anda özgül ağırlığının 20 katı Türkiye’de iktidar üzerinde etki ve yetkiye sahiptir. Sorumluluk yok ama etki alanınız, olayları şekillendirme potansiyeliniz son derece büyüktür. Neden? Çünkü AK Parti kendini onlara mahkum etti. 50+1’den dolayı. Şu anda mecliste MHP’nin desteği olmasa AK Parti çoğunluğu kaybetmiş durumda. Böyle olunca da siz oraya mahkum oluyorsunuz.

Buna gerek var mıydı? Bugünkü şekliyle bir başkanlık sistemi Türkiye için gerekli miydi? Bana göre kesinlikle gereksizdi. Çünkü AK Parti 2002’de yüzde 34 küsur oyla cumhurbaşkanını, başbakanı, meclis başkanını seçti. Şimdi peki niye gidip yüzde 50+ 1’le siz kendinizi etnisite üzerinden siyaset yapan bir partiye mahkum ediyorsunuz? MHP ile olan ittifak AK Parti’ye çok büyük zararlar vermiştir."

"ERDOĞAN, KENDİSİYLE DE HESAPLAŞMALI"

AKP'nin, yola devam edebilmesi için fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Çelik, Erdoğan'ın, birkaç genel başkan yardımcısını, bakanı, danışmanı görevden almasının yeterli olmayacağını belirtti. Çelik, şöyle devam etti: "Özeleştiri yapılırken veya fatura çıkartırken kimin yetkisi ne kadarsa, onun sorumluluğu da o kadardır. Dolayısıyla sorumluluğu daha çok olanın daha çok hesap vermesi gerekir. Burada en büyük yetki Sayın Erdoğan’ındır. Burada sayın cumhurbaşkanının sadece bazı isimleri değiştirmek yerine bence kendi kendisiyle de bir hesaplaşması gerekiyor. Başarıyı sahiplenip başarısızlığı başkasına mal etmek doğru bir tutum olmaz.”

UÇUM’A TEPKİ: ‘KOMÜNİST BOZUNTUSU’

Van'daki mazbata krizi sürecinde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'a dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

"Mazbata verildi, verilmedi meselesinden ötürü bazı açıklamalar yaptık. Benim söylediğimi, Hayati Bey’in söylediğini kendinizce doğru bulmayıp, eleştirebilirsiniz ama sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Bu arkadaş Anayasa Mahkemesi’ne, AK Partililere, bizlere kendi aklınca ayar çekiyor. Hayati Yazıcı, partideki ikinci adamdır. Ama ne idüğü belirsiz bir adam ona parmak sallıyor. Racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Sayın cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?"

AKP İÇİNDEN TEPKİ

Uçum'un "tutumları kaydediliyor" mesajına AKP'den tepkiler gelmişti. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun ardından MKYK üyesi Aziz Babuşcu, "Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz" dedi.