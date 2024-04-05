AKP'de Van krizi: Parti içinden Mehmet Uçum'a bir tepki daha!

Van'daki mazbata krizi AKP içindeki tartışmayı açığa çıkardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "tutumları kaydediliyor" mesajına AKP'den tepkiler geldi. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun ardından MKYK üyesi Aziz Babuşcu, "Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz" dedi.

Van'da seçimlerden yüzde 55 oyla birinci çıkan DEM Parti'nin adayı yerine ikinci olan AKP'li adaya mazbata verilmesiyle başlayan ve mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesiyle sonuçlanan süreç AKP'nin içinde krize neden oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi. Yazıcı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımını ilerleyen saatlerde sildi.

SARAY'DA "NOT EDİLDİ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Van'daki mazbata sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Uçum, "Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu. Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir" dedi.

"Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı" diyen Uçum, "Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan “ayaklanma” çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum, açıklamasında şunları söyledi:

"Nihayetinde Van konusunda YSK kişinin itirazını kabul etmiş ve hukuki süreç, kişinin lehine sonuçlanmıştır. Ama buna rağmen bu süreç üzerinden halen daha ayaklanma stratejilerinin peşinden koşanların gerçek niyetlerinin demokrasi ve seçmen iradesiyle ilgili olmadığı, Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırı planlarının bir parçası olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu aldatmaya kananların, bu oyunu görmeyenlerin ve kendilerini demokrasi havarisi sayanların hali ise ibretliktir.

İşin hukukuna gelince Terör Örgütü propagandası suçundan Yargıtayca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin sözkonusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunun da değerlendirileceği de not edilmelidir. Son söz: İyi niyetli ve hakiki demokrat olan hiç kimse Türkiye’nin 2024 yerel seçimlerinin dünyaya demokrasi dersi verdiğini asla inkar edemez. Van seçiminde YSK kararı bu dersin etkili örneklerinden biridir."

MEHMET UÇUM'A TEPKİLER

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu da YSK kararına ilişkin, "Van’da mazbatanın hak eden sahibine, YSK onayından geçmiş ve seçilmesinde bir engel görülmemiş DEM Adayı Abdullah Zeydan’a verilmemesini doğru bulmayan partinin kurucusu arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz şu bu sayılacak ve susturulacaksa- seçim yenilgisinin en büyük kısmı Kürt mahallesinde yaşanmışken- parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini özgürce ifade etmelerini nasıl bekleyebiliriz?" açıklamasını yaptı.

Aday tercihlerinin, hemen son birkaç seçimde değişmeden devam eden siyasi vitrinin, Kürt muhafazakarları HÜDA- PAR ve YRF’a, seküler Kürtleri’de CHP ve DEM’e ‘havale etme’ ve ‘ mecbur etme’ siyasetinin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, partinin karar organlarına uzanan bilgi… — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) April 4, 2024

Mehmet Uçum'un sözlerine bir tepki de AKP MKYK üyesi Aziz Babuşcu'dan geldi.

"Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi!" diyen Babuşcu, "Devlet haddini bildirir! Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez. Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.