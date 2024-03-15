AKP’li Murat Kurum, anket açıkladı: Öndeyiz

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5-2 puan önünde olduğunu ileri sürdü.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TGRT Haber ekranlarındaki Gündem Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart’taki yerel seçime 16 gün kala elindeki anketler hakkında konuşan Kurum, 1,5-2 puan önde olduklarını ileri sürdü: “Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bu farkın seçim günü artacağını söylüyor. Kararsız seçmenin iradesini hizmetten yana kullanacağını belirtiyorlar. Muhalefet ne yapacağını şaşırmış durumda. Katıldıkları programlarında sürekli bizi ağızlarına doluyorlar. Seçim sürecinde bize İstanbul’la ilgili hiçbir şey sormadılar. Hep farklı gündemleri İstanbul’a taşıyorlar. 5 yıldır da böyle ve insanlar; ‘benim sorunlarımı neden konuşmuyorsunuz’ diyor. O yüzden ‘Sadece İstanbul’ dedik.”