AKP’li yazar Cem Küçük, Türkiye’den İsrail’e tel satılmasını savundu

AKP’li yazarlardan Cem Küçük, Gazze’ye yönelik saldırıları devam eden İsrail’e Türkiye’den tel satılmasını ‘normal gördüğünü’ söyledi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük mitinginde Türkiye’den İsrail ile olan ticaretinin sürdüğünü hatırlatarak şunları söylemişti: “Bırakın, Filistin’e gıda yardımı, insani yardımı ulaştırmayı, biz harıl harıl İsrail ile ticarete devam edip ihracatımızı devam ettirip İsrail’in Müslümanlar giremesin diye Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri Türkiye’den, İsrail’e biz gönderiyoruz. Bunu demeye biz utanıyoruz. Filistin’in, Kudüs’ün Gazze’nin hamisi olan Osmanlı’nın torunları olan bizlere, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışıyor mu? 7 Ekim'den bu yana Türkiye'den İsrail'le 8 milyon TL değerinde dikenli tel ihracatı yapıldı. Müslümanlar Mescidi Aksa’ya girmesinler diye siyonist rejim Mescidi Aksanın etrafını Türkiye’den giden dikenli tellerle çeviriyor."

Erbakan’ın bu sözleri Habertürk’teki programda tartışıldı. Erbakan’ı eleştiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İsrail’e tel satılmasını normal karşıladığını söyledi.

‘NORMAL KARŞILIYORUM’

Erbakan’ın Türkiye’nin İsrail’e dikenli tel satmasına yönelik eleştirilerini hedef alan Cem Küçük, şunları söyledi:

“Bu tel meselesi, böyle yorumlanmıyor. Ak Parti hükümet olarak İsrail’e tel mel satmıyor, devlet olarak satmıyor. Ama bunu satan bazı büyük holdingler, şirketler var. O da dikenli tel değil, bazı çelik teller satılıyor. Biz serbest piyasayız, özel teşebbüs var; burada kalkıp da insanlara ‘Şunu yap, bunu yap’ deme gibi şeyimiz yok. Devlet kendi tekelindeki şeyleri vermeyebilir… Bu şirketler (İsrail’e) tel satıyor, dikenli teli kendileri yapıyor. ABD, İran’la kavgalıyken İran’a el altından silah satmadı mı? Bu doğrudur anlamında söylemiyorum ama bu özel sektörün tel mel satmasına(…)”

Gelen, “İsrail’e tel satılmasını normal mi görüyorsun?” sorusuna yanıt veren Küçük, “Evet, normal görüyorum” dedi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ DE SAVUNMUŞTU

Üyelere seslenen İsmailağa Cemaati’nden İsmail Hünerlice, İsrail’le ticaretin normal olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

“Bazılarımız diyor ki, ‘Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor?’ Ya hu tamam da burada savaş durumunda bile, İslam hukukumuz diyor ki, ‘Vatandaşın suçu yok.’ Savaş yapıyorsan 50 bin kişiyle orada 5 milyon insan var… 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz, insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya (İsrail’e) ürün göndermesine karşı değilim. Yahudi’ye silah gönderse, orada tamam… Oturulur, tartışılır.”

SİLAH DA SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’den İsrail’e ‘av ve spor amaçlı silahlar’ için parça gönderildiğini açıklamış, çıkan haberlere şu yanıt verilmişti:

“2023 yılının Ocak-Kasım döneminde İsrail’e 93. Fasıl kapsamında yapılan ihracat toplam 903 bin dolar, Kasım ayında yapılan ihracat ise 80 bin dolardır.

Haberlerde bahsi geçen silah ve mühimmata ilişkin ürünler 9303 tarifesi altındaki ‘harp amaçlı olmayan ateşli silahlar’dan, 9305 tarifesi altındaki ‘rovelver ve tabancalara ait aksam ve parçalar’dan ve 9307 tarifesi altındaki kılıç, pala, süngü benzeri ürünlerden oluşmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 93. fasıl altındaki ürünler harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı spor av vb. amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkindir.”