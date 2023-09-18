AKP’liler adeta Van’ı parselledi

Van’da eski milletvekilleri Arvas ve Gülaçar’ın ardından AKP’li Türkmenoğlu’nun akrabalarının da kamuda görev yaptığı ileri sürüldü. Üniversiteden hastaneye birçok kurumda Türkmenoğlu soyadını taşıyan on kişi çalışıyor.

İlayda KAYA

AKP'liler Van'ı adeta parselledi. AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun eğitimden sağlığa birçok kamu kurumunda akraba ve yakınları görev yapıyor. Vanlılar, liyakat çağrısı yapıyor.

2017’den itibaren Van’da AKP İl Başkanı olarak görev yapan, geçen şubat ayında istifa ettikten sonra milletvekili olarak göreve gelen Kayhan Türkmenoğlu’nun akrabalarının farklı kamu kurumlarında çalıştığı ileri sürüldü. Türkmenoğlu ile aynı soyadı taşıyan akrabalarından 6’sının Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, birinin Kızılay’ın Van Şubesi’nde olmak üzere 10 kişinin kamu kurumlarında görev yaptığı belirtildi. Kentte yaşayan kaynaklar, kurumlarda çalışan yöneticilerin soyadlarına dikkat çekti. BirGün’e konuşan kaynaklar, şu iddialarda bulundu: “Aynı soyadına sahip olmaları ve kamu kurumlarında görev yapmaları bir tesadüf olamaz. Usulsüzlük olduğu ortada. Her yerde Türkmenoğlu, Gülaçar, Arvas var. Biz bu görevlendirmelerle ilgili açıklama bekliyoruz.”

ESKİ VEKİLLERE DE DİKKAT!

Eski AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile Van’ın Tuşba ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Salih Akman’ın da aynı soyadı taşıyan akrabalarının kamu kurumlarında görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Arvas’ın akraba ve tanıdıklarının da eğitimden sağlığa birçok kamu kurumunda çalıştığı belirlenmişti. Milletvekili seçimlerinde de AKP’nin Van aday adayları listesinde ‘Arvas’ soyadını taşıyan altı kişi yer almıştı. Abdullahat Arvas, aday listesinde üçüncü sırada yer alırken Yasemin Arvas, Muhammed Mücahit Arvas, Nimetullah Arvas, Muhammed Fadıl Arvas ve Ömer Arvas ise liste dışında kalmıştı.

ON AKRABASI GÖREV YAPIYOR

Kayhan Türkmenoğlu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Öğr. Üyesi Sevgül Türkmenoğlu, Öğr. Üyesi Mehmet Türkmenoğlu, Öğr. Üyesi Zehra Funda Türkmenoğlu, Ar. Gör. Mustafa Türkmenoğlu, Ar. Gör. Bihter Türkmenoğlu, Bilgisayar İşletmeni Oğuzhakan Türkmenoğlu

Van Müftülüğü: Görevli Enes Türkmenoğlu

Özalp Devlet Hastanesi: Uzm. Dr. Bilge Türkmenoğlu

Edremit Belediyesi: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Sait Türkmenoğlu

Kızılay Van Şubesi: Genel Hizmet Yöneticisi Osman Türkmenoğlu