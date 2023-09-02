AKP’li belediyeler krize kayıtsız

Aşırı yoksulluk çeken hane sayısının 3,6 milyona ulaştığı 2023’ün ocak-haziran döneminde AKP idaresindeki Kocaeli, Balıkesir, Kayseri ve Sakarya belediyeleri toplam 90,3 milyon TL’lik temsil harcamasına imza attı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz kaynaklı derin yoksulluk on milyonlarca yurttaşı sardı. Sosyal yardımlara yönelik hemen her yeni veri, yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023’ün ilk yarısında aşırı yoksulluk çektiği belirlenen 3 milyon 615 bin 670 hane sosyal yardım kapsamına alındı.

İktidar ise harcamaları itibarıyla milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik krize karşı kayıtsız kaldı. AKP idaresindeki yerel yönetimlerin fahiş temsil ve tanıtım harcamaları da ekonomik krize karşı kayıtsızlığı ortaya koydu.

BALIKESİR ŞAŞIRTMIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023’ün ilk yarısında temsil ve tanıtma için en çok para harcayan belediye oldu. AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki belediye, altı ayda tam 51 milyon 572 bin 636 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdi. Belediyenin temsil ve tanıtma kaleminden 2023’ün ilk yarısında yaptığı harcama, 2022’nin ilk yarısına oranla yüzde 144 arttı.

KOCAELİ DEVAM EDİYOR

18 yıldır AKP’li başkanlar tarafından yönetilen ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altı aylık temsil ve tanıtma harcaması ise kayıtlara, 4 milyon 327 bin TL olarak geçti. Belediye, 2023’ün tamamı için ise 10 milyon 327 bin TL’lik temsil ve tanıtma harcaması öngördü.

PARA SAÇIYORLAR

Kamuoyunda, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen belediyelerden olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi de fahiş harcamaya imza attı. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam 6 milyon 580 bin 669 TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza attığı bildirildi. Belediyenin 2023 yılının tamamı için ayrılan 6 milyon TL’lik temsil ve tanıtma ödeneğini yılın henüz ilk yarısında aşması dikkati çekti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mali verilerinde de tablo değişmedi. Belediye, 2023’ün tamamı için 25 milyon 300 bin TL olarak öngörülen temsil ve tanıtma ödeneğini yılın henüz ilk altı ayında aştı. AKP’li belediyenin altı ayda 27 milyon 856 bin 546 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdiği öğrenildi.