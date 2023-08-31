Atanmış AKP'li başkan, belediyeyi borçlandırdı

Haber Merkezi

KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Tuşba Belediye Eşbaşkanı Yılmaz Berki, atanan AKP’linin sürekli borçlanma yetkisi istediğini ve belediyeyi 100 milyon TL borçlandırdığını söyledi.

Van’ın Tuşba Belediyesi’ni yüzde 52,93 oy oranıyla kazanan HDP eşbaşkanının mazbatası, KHK’li olduğu gerekçesiyle AKP’li adaya verildi. Mazbatası verilmeyen Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı Yılmaz Berki, AKP’nin gasp ettiği belediyelerinin icraatlarını anlattı.

Tuşba Belediyesi’nin 100 milyon TL’nin üzerinde bir borcu olduğuna dikkat çeken Berki, şu ifadeleri kullandı: “AKP’li Akman, sürekli Belediyesi Meclisi’nden borçlandırma yetkisi istiyor. Yani İller Bankası aracılığıyla krediler çekiliyor. Belediye giderek borçlandırılıyor. Belediyenin mülkleri vardı, bunların hepsi satıldı. Belediyenin yanında olan arsalara konut yapıldı ve bu konutlar birilerine peşkeş çekildi. Yani yandaşların eliyle belediyenin arsaları üzerinde konutlar yapılıyor. Belediyenin taşınmazları bu şekilde peşkeş çekildi.”