Kayyumdan satılık şehir

Haber Merkezi

Yerel seçimler öncesi kente ait tüm arsa ve taşınmazları bir bir satan Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu, bu ay içerisinde park, otobüs terminali, düğün salonu ve yapıların da bulunduğu binlerce dönüm arsayı satışa çıkardı.

Bir yandan borçlanan, bir yandan da taşınmazları satılığa çıkaran kayyum, kentte satılmadık arsa bırakmadı. MA'nın haberine göre; kayyum, tüm zamanların en büyük taşınmaz satışının ilanını bu ay verdi. Kentin en önemli turizm alanlarından biri olan Edremit ilçesindeki binlerce dönüm arazi satışa çıkarıldı. İlçenin Eskicami ve Yenicami mahallelerinde bulunan 13 arsa ve içerisindeki yapıları da satılığa çıkaran kayyum, tek kararla ilçede toplam 213 bin 457 metrekare alanı satışa çıkardı. Bu arsaların satılmasıyla birlikte ilçede belediyeye ait alan kalmıyor.

Kayyum yönetimi, geçen ay İpekyolu ilçesindeki Kevenli ve Selimbey; Edremit ilçesindeki Süphan ile Tuşba ilçesi Beyüzümü mahallelerindeki Gençlik Merkezi binaları ve arsalarının bulunduğu 21 bin 449 metrekarelik alanı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devretmişti. Yine Van Park AVM içerisinde bulunan 75 işyeri ve bir adet ticari otoparkın satışına da onay vermişti.

Bununla yetinmeyen kayyum, Tuşba ilçesinde bulunan belediyeye ait düğün salonu ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin üzerine kurulduğu bölgenin ifraz çalışmalarının yapılarak, oluşacak yeni parsellerin satışının yapılması için Belediye Meclisi’ne yetki vermişti.