AKP’liler şimdi “günah” çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın kurduğu KADEM Vakfı’ndan, “Ergenekon itirafı” geldi. Vakfın ‘‘FETÖ’’ kitapçığında, üst düzey askerlerin uzaklaştırılarak yerlerine cemaat üyelerinin yerleştiği belirtildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM Vakfı), “FETÖ-Fethullahçı Terör Örgütü” kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta örgütün yapısının yanı sıra, “FETÖ’nün yolsuzlukları” isimli bir bölüm de yer aldı.

KADEM Vakfı’nca hazırlanan kitapçıkta, “FETÖ, amacını gerçekleştirmek için hangi yasadışı yollara başvurdu?” sorusuna da yanıt verildi. "KPSS 2010 Memur Sınavları sorularının çalınması, Gezi Eylemlerini alevlendirmek için polislere verilen çadır yakma talimatı ve Balyoz-Ergenekon davaları, cemaatin amacını gerçekleştirmek için başvurduğu yasadışı yollar" arasında sıralandı.

Vakfın, “Balyoz ve Ergenekon Davaları ile Kurmay Askerlerin Bertaraf Edilmesi” başlığı altında yayımladığı makalede ise itiraf niteliğinde ifadeler kullanıldı. Balyoz ve Ergenekon davaları makalede, “FETÖ, kendine bağlı mensupların orduda karar alma pozisyonlarına yükselebilmesini sağlamak üzere sahte delillerle örgüte bağlı savcı ve hakimlerin yürüttüğü düzmece askeri darbe suçlamaları içeren davalar” olarak tanımlandı.

CEMAATE POZİSYON

KADEM’in kitapçığında, “Balyoz ve Ergenekon darbe planları iddialarına” yönelik itiraf niteliğinde olan ve “Günah çıkarma” olarak yorumlanan şu değerlendirmeler sıralandı:

“Balyoz ve Ergenekon darbe planları iddiaları ile tertiplenen kumpasta, bu planların hazırladıkları iddia edilen TSK mensubu üst düzey askerler FETÖ üyesi yargıçlar tarafından uzun yıllar tutuklu yargılanarak TSK’den uzaklaştırıldı. Böylece FETÖ üyesi askerlere üst düzey pozisyonlar açılmış oldu. FETÖ üyesi savcılar, hakimler ve yüksek yargı mensupları özellikle komuta kademesinde bir kadro boşluğu oluşturma amacıyla bu davalarda bir dizi usulsüzlüğün altına imza attı. Kumpasta Balyoz ve Ergenekon davalarına isimleri karışan askerlere atfedilen iddiaları bu örgütün üyelerinin yazdığı ortaya çıktı.”