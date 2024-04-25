AKP’liler torpile kılıf buldu: Mülakatta elenenlerin muhakeme gücü zayıfmış!

Adalet Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavında, yazılı sınavda yüksek puan alanların mülakatta elenmesi Meclis’te tartışmalara neden oldu. AKP’li Arslan, mülakatta elenenlerin 'muhakeme gücünün zayıf olduğunu' söyledi, CHP’li Öztürkmen “Hakyolcu olsalar alınırlardı” diye karşılık verdi.

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 8 Nisan’da “Adliyelerde çalışanlar bile adaleti arıyor!” başlığıyla yayımladığı haber TBMM Genel Kurulu’nda da tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında Yargıtay binasında düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmalarının FOX (NOW) TV kameralarına yansıması gündem olmuştu. Görevde yükselme sınavı için kendisine gelen torpil mesajlarına tek tek yanıt veren Can’ın birçok mesajı da özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenmişti.

85-90 ALANLAR MÜLAKATLA ELENMİŞTİ

Göz göre göre torpil yapılan yükselme sınavının sonuçları kısa süre önce açıklandı. Adliyelerde görevli binlerce memurun, katibin ve mübaşirin yazılı sınavda yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendiği anlaşıldı. Hatta yazılı sınav sonucunda, bulundukları kentin birincisi olan, 85-90 puan alan memurları dahi mülakatta elendiler. Elenenler arasında yazılı sınavda 94 puan alıp bir büyükşehirde birinci olan, 87 puan alıp bir başka kentin birincisi olan da var.

CHP, “Adalet Bakanlığında göreve alınmalar başta olmak üzere kamuda istihdamın kayırmacı politikaları üzerine kurulmasının araştırılması amacıyla Meclis araştırması önergesi” verdi. Araştırma önergesi tartışılırken CHP milletvekili Gökhan Günaydın ve Hasan Öztürkmen ile AKP Milletvekili Mustafa Arslan arasında şu dikkat çeken diyaloglar tutanaklara geçti:

GÖKHAN GÜNAYDIN: 95 alanı niye eledin sevgili hemşehrim, 95 alanı niye eledin? Bu konuya gelir misin birazcık.

MUSTAFA ARSLAN: Sınav konularına ilgili bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti…

GÖKHAN GÜNAYDIN: 95 alanın muhakeme gücü yok muymuş sayın Vekilim?

MUSTAFA ARSLAN: Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği…

HASAN ÖZTÜRKMEN: Hâlen yazı işleri müdürü 94 almış, yazı işleri müdürü!

GÖKHAN GÜNAYDIN: 70 alanın muhakeme gücü var da 94 alanın yok mu muhakeme gücü?

HASAN ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) – Desene “Hakyolcu değildi.” de yakışsın. Hakyolcu olsa alınırdı.