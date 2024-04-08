Adliyelerde çalışanlar bile adaleti arıyor!

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalandığı görevde yükselme sınavının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda 90 üzeri puan alanların bile mülakatta elendiği ortaya çıktı.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023’te "Kamuda mülakatları kaldıracağız" dese de mülakat sistemi kaldırılmadı ve torpil aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavının sonuçları kısa süre önce açıklandı. Adliyelerde görevli binlerce memurun, katibin ve mübaşirin yazılı sınavda yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendiği anlaşıldı.

TORPİL MESAJLARIYLA TEK TEK İLGİLENMİŞTİ Geçtiğimiz ocak ayında Yargıtay binasında düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmalarının FOX TV kameralarına yansıma gündem olmuştu. Görevde yükselme sınavı için kendisine gelen torpil mesajlarına tek tek yanıt veren Can’ın birçok mesajı da özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenmişti. Bu skandalın ardından haber ve görüntülerle ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı ve ayrıca mahkemece erişim engeli getirilirken torpili reddeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" diye açıklama yapmıştı.

BİRİNCİ OLANLARI BİLE ELEDİLER

Adalet Bakan Yardımcısı Can’a torpil mesajları yağan görevde yükselme sınavının sonuçları kısa süre önce açıkladı.

Yazılı sınavda yüksek puan alan binlerce kişi mülakatta elendiği gördü. Hatta yazılı sınav sonucunda, bulundukları kentin birincisi olan, 85-90 puan alan memurları dahi mülakatta elendiler.

TORPİLİ OLAN BAŞARILI OLDU

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, elenenler arasında yazılı sınavda 94 puan alıp bir büyükşehirde birinci olan, 87 puan alıp bir başka kentin birincisi olan da var.

Elenen bazı memurlar tepkileri şöyle ifade etti:

-“Mülakat adı altında düşük puan alanları müdür yaptınız.”

-“Mülakat sırasına en dipten girenlerin başarılı olduğu, mülakat sorularını bilemeyenlerin başarılı olduğu bir sınavı daha layıkıyla gerçekleştirdiniz’”

-“ Başarısız yazmışlar! Ya neye göre, kime göre… Yine gidip torpilli liyakatsiz iki cümle yazı yazamayan adamları müdür yaptınız.”

-“İl birincisi başarısız, yüksek puanlar başarısız; siyasi torpili olanlar başarılı. Mülakat kalkmalı, vicdanları rahatsız etmeyecek yeni bir sistem kurulmalı.”

-“Adalet saraylarında çalışıp adaleti arıyoruz.”