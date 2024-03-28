AKP’lilerden yerel seçim rüşveti: Oy ver, kartı kap

Haber Merkezi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 31 Mart seçimlerinin kıran kırana geçmesi bekleniyor. Uzun yıllardır belediyeyi elinde tutan AKP'nin şansı, bir öncesi seçimlere oranla daha az.

Bunun karşısında AKP'lilerin, kapı kapı gezerek "oy verme” sözü karşılığında halka market alışveriş kartı dağıttı öğrenildi.

MA'nın haberine göre Turgut Özal Mahallesi’nde ikamet eden bir yurttaş, "Marketten eve dönerken kapıya birilerinin geldiğini gördüm. O esnada AKP çalışanı olduklarını bilmediğim bu kişiler, anneme 500 liralık BİM kartı çeki uzatıp ‘gidip kendinize alışveriş yaparsınız’ dediler. Ardından bana da bin liralık daha çek uzattılar. Ben her iki kartı aldığımda ise, ‘Kuran üzerine el basıp bize oyunuzu vereceğinizi söyleyeceksiniz’ dediler” sözleriyle yaşananları anlattı. Yurttaşın tepki gösterdiği AKP'lilerin kartları vermeyerek başka evlere gittiği kaydedildi.