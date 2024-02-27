AKP’lilerin reklamlarını İsrailli şirket yürütüyor

Haber Merkezi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok başta olmak üzere birçok AKP’li adayın dijital medya çalışmalarını İsrail merkezli bir şirket aracılığıyla yaptığı ortaya çıktı.

Google’ın reklam veren şirketlerin bilgilerinin yer aldığı sayfasında, İsrail merkezli Total Media Dijital Reklam Teknolojileri Ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul, Ankara, Antalya büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok AKP’li isimle çalıştığı görülebiliyor. Şirketin İslamcılarla ilişkisi bununla sınırlı değil. İlim Yayma Cemiyeti gibi gerici kuruluşların da İsrailli firmayla çalıştığı ortaya çıktı. Arama motoru Google’ın ilgili biriminin sitesinde Murat Kurum’un ya da diğer AKP’li adayların reklam kampanyasına dair arama yapıldığında, söz konusu şirketin Kurum’a verdiği reklam hizmetinin görsellerine erişilebiliyor.”