Erdoğan'ın mitingi sırasında açılan o pankart apar topar kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı apar topar kaldırıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yerel seçimler için Sakarya’da miting düzenledi.

Birkaç yurttaş cumhurbaşkanı mitingde konuşmaya başlayınca ‘İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın’ yazan bir pankart açtı.

Erdoğan'ın mitinginde açılan o pankart apar topar kaldırıldıhttps://t.co/byVFVeEuoJ pic.twitter.com/NBPMQ9HDqh — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 24, 2024

Daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.