Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan'ın mitingi sırasında açılan o pankart apar topar kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı apar topar kaldırıldı.

Siyaset
  • 24.02.2024 20:26
  • Giriş: 24.02.2024 20:26
  • Güncelleme: 24.02.2024 20:37
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın mitingi sırasında açılan o pankart apar topar kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yerel seçimler için Sakarya’da miting düzenledi.

Birkaç yurttaş cumhurbaşkanı mitingde konuşmaya başlayınca ‘İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın’ yazan bir pankart açtı.

Daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.

İmamoğlundan AKPye: "Bu sefer dayanamadılar"
AKPli vekille ilgili dolandırıcılık haberine erişim engeli: AYMden döndü
BirGün'e Abone Ol