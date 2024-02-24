Erdoğan'ın mitingi sırasında açılan o pankart apar topar kaldırıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı apar topar kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yerel seçimler için Sakarya’da miting düzenledi.
Birkaç yurttaş cumhurbaşkanı mitingde konuşmaya başlayınca ‘İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın’ yazan bir pankart açtı.
Erdoğan'ın mitinginde açılan o pankart apar topar kaldırıldıhttps://t.co/byVFVeEuoJ pic.twitter.com/NBPMQ9HDqh— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 24, 2024
Daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.