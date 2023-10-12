AKPM’den Osman Kavala tasarısı: Serbest bırakmayanlara yaptırım isteniyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurulu bugün, Türkiye'ye yönelik son derece ciddi yaptırımları içeren "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı" başlıklı karar tasarasını tartışarak karara bağlayacak.

Karar tasarısında; Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyeleri ülkelerinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen Türkiye’de cezaevinde tutulan Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasında rolü olan Türk yetkililere yaptırım uygulanması isteniyor.

AKPM acil tartışma gündemindeki tasarı kabul edildiği takdirde, Konsey ve AB üyesi ülkeler, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın özgür kalmasını önleyen her bir kişiye yönelik yaptırımları uygulamakla yükümlü olacak.

AKPM Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu raportörü Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndan Avusturyalı parlamenter Petra Bayr tarafından hazırlanan tasarıda, Kavala’nınn serbest bırakılmamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) sisteminin işleyişine zarar verdiğine vurgu yapıldı.

Kavala’nın tutukluluğunun Türkiye’de bağımsız yargının ve hukuk devleti ilkesini de “baltaladığı” kaydedilen tasarıda, Kavala’nın 1 Ocak 2024’e kadar serbest kalmaması halinde AKPM üyesi Türk parlamenterlerin bir sonraki genel kurul toplantısında mazbatalarının tartışmaya açılıp sorgulanması çağrısı da yapıldı.

AİHM KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce aldığı kararlarda, Gezi davasından suçlu bulanan Kavala'nın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

AİHM kararına rağmen Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakmaması üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine "ilhal süreci" başlatmıştı.

Karar tasarısı ve tavsiyelerin kabulü halinde Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci devletler ile Avrupa Birliği şu adımları atacak:

14.1 İnsan hakları savunucusu Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türk makamlarıyla en üst düzeyde ilişki kurulması;

14.2 Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına yönelik iyileştirmeleri desteklemek için acilen harekete geçilmesi;

14.3 Osman Kavala ve diğer siyasi mahkumların Türkiye'de yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına polis memuru, savcı, hakim, cezaevi görevlisi yada başka görevlerde bulunanlar olarak katkıda bulunan herkesi şahsen hedef alarak yaptırım uygulamak üzere "Magnitsky mevzuatı" veya diğer yasal araçların uygulamaya sokulması;

15. Bu temel konu aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloğun bir parçasıdır ve bu bağlamda Meclis, Avrupa Birliği'ni, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir toplumda çoğulculuğu teşvik eden çalışmalara öncelik verilmesi doğrultusunda Türkiye'ye mali desteğini belirlerken bu ciddi durumu tam olarak dikkate almaya çağırır.

16. Osman Kavala'nın 1 Ocak 2024 tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmemesi halinde, bu Meclis, 2024'ün ilk Oturumunda Türk delegasyonunun yeterlik belgelerine itiraz etme yetkisini hatırlatır.

17. Meclis, Bakanlar Komitesi, Genel Sekreter ve Türkiye ile Kavala kararının uygulanmasını sağlamak ve bir bütün olarak Sözleşme sisteminin korunmasını ve nihayetinde kuruluşun güvenilirliğini güvence altına almak üzere , Reykjavik Deklarasyonu ve Mahkeme kararlarının uygulanmasına verilen önem doğrultusunda yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırdır.