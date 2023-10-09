Osman Kavala’ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verildi

AKPM, Osman Kavala’nın bu yılki Vaclav Havel İnsan Hakları ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verildi.

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) daraltılmış üç kişilik aday listesi içinden Kavala’nın bu yılki ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Çekya'nın başkenti Prag'da eylül ayında toplanan 5 kişilik ödül komitesi, Kavala ile birlikte Polonya’daki insan ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u da üç kişilik listeye almıştı.

TÜRKİYE ALEYHİNE İHLAL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce aldığı kararlarda, Gezi davasından suçlu bulanan Kavala'nın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

AİHM kararına rağmen Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakmaması üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine "ilhal süreci" başlatmıştı.