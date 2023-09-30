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Osman Kavala’dan Yargıtay’ın kararına kısa yorum

Yargıtay’ın onama kararına ilişkin açıklama yapan Osman Kavala, “Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur” dedi.

Güncel
  • 30.09.2023 10:15
  • Giriş: 30.09.2023 10:15
  • Güncelleme: 30.09.2023 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
Osman Kavala’dan Yargıtay’ın kararına kısa yorum

Gezi davasında hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan iş insanı Osman Kavala, yargının son kararını değerlendirdi.

Marmara Cezaevi’nde (Silivri) bulunan Kavala kısa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür.

Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur.”

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