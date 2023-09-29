Almanya'dan Kavala paylaşımı: Türkiye AİHM'e karşı yükümlülüklerini ihlal ediyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Osman Kavala'nın hapsedildiği her bir gün fazla. Yargıtay'ın kararı, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyaldir" ifadelerini kullandı.

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