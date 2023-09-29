Almanya'dan Kavala paylaşımı: Türkiye AİHM'e karşı yükümlülüklerini ihlal ediyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Osman Kavala'nın hapsedildiği her bir gün fazla. Yargıtay'ın kararı, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyaldir" ifadelerini kullandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.
Karara tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, AİHM'e karşı yükümlülüklerini ihlal ediyor" ifadelerine yer verdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Osman Kavala'nın hapsedildiği her bir gün fazla. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan Türkiye, her geçen gün yükümlülüklerini ihlal ediyor. Yargıtay'ın dünkü kararı, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyal" açıklaması yer aldı.