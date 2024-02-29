AKP’nin adayına yurttaşlardan tepki: “25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım”
AKP'nin Konya'da Beyşehir ilçesinde aday gösterdiği Adil Bayındır, seçim çalışmaları sırasında yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Bayındır'a tepki gösteren yurttaşlardan biri, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" dedi. Bayındır, Beyşehir'de 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanmıştı.
Konya’da, önceki yerel seçimlerine bağımsız olarak giren ve seçilen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın 31 Mart seçimlerinde AKP'den aday gösterilmesine yurttaşlardan tepki geldi.
Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP'den Belediye Başkan adayı gösterildi.
Huğlu mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AKP Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı.
"ADİL DIŞARI"
Seçim çalışmalarının yürütüldüğü salonda 'Adil dışarı' sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı.
Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi.
AKP heyeti, seçim çalışmasını yürüttüğü salondan ayrılmak zorunda kaldı.