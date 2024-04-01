AKP’nin ‘büyük’ kaybı

Dünkü seçimde birinci parti olamayan AKP’nin elindeki büyükşehir belediyesi sayısı 15’ten 11’e düştü. Balıkesir, Bursa, Denizli’yi CHP’ye, Urfa’yı ise YRP’ye kaptıran AKP hezimete uğradı. Manisa ise MHP’den CHP’ye geçti.

Haber Merkezi

2019'da büyükşehirlerde yaşanan değişim rüzgarı bu yerel seçimde katlanarak sürdü. AKP'nin yönettiği büyükşehir belediyesi sayısı 15'ten 10' düştü. Elindeki büyükşehirleri tekrar kazanan CHP ayrıca, AKP'den 4 büyükşehiri aldı. Böylece CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyesi sayısı resmi olmayan sonuçlara göre 11'den 15' yükseldi. Yeniden Refah Partisi, Urfa'yı AKP'den alırken DEM Parti Diyarbakır, Van ve Mardin'de yine seçimin kazanını oldu.

Ülkenin nüfusunun yüzde 72'sinin yaşadığı büyükşehirlerde seçimi kazananı CHP oldu. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'yi AKP'den alan CHP, belediyelerini yönettiği büyükşehirlerde başarısı sürdürdü. Urfa'yı Yeniden Refah Partisi'ne kaptıran AKP ise yeniden kazandığı tüm büyükşehirler oy kaybına uğradı.

ADANA

2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın desteklediği Zeydan Karalar %53,63 oy almıştı. Bu seçimde AKP-MHP blokuna karşı ittifaksız yarışan Karalar, seçimi bu kez yüzde 46,62 oyla aldı.

Adana'da AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37,66 oy alırken İYİ Parti'nin adayı Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş yüzde 4,4'te kaldı.

MERSİN

Geçen dönem Mersin'de belediyeyi kazanan Vahap Seçer tarihi fark attı. Oyunu yüzde 45,09'dan yüzde 59,34'e çıkaran Seçer, seçimin en başarılı adaylarından biri oldu. AKP'nin aday çıkarmadığı Mersin'de MHP'nin adayı Serdar Soydan yüzde 30,37'de kaldı. MHP 2019 seçimlerinde yüzde 41 oy almıştı.

ANTALYA

Antalya'da ise Muhittin Böcek, ittifak olmamasına rağmen büyük bir oy kaybı yaşamadı. 2019'da yüzde 50,62 oy olan Böcek, bu seçimi, yüzde 48,66 ile kazandı.

AYDIN

2019'da kazanılan belediyelerden Aydın'da Özlem Çerçioğlu yüzde 50,89 oy aldı. Geçen seçimde Millet İttifakı’nın adayı Çerçioğlu yüzde 53,94 almıştı.

BALIKESİR

Yerel seçimde değişim rüzgarı esen yerlerden biri de Balıkesir oldu. Ahmet Akın yüzde 50,61 ile seçimi kazandı. Balıkesir'i kaybeden AKP'nin oyu 47,78'ten 40,60'a düştü.

BURSA

CHP'nin kazandığı büyükşehirlerden bir tanesi de Bursa. Mustafa Bozbey seçimi yüzde 47,81 ile kazanan taraf oldu. Alinur Aktaş'ı aday gösteren AKP'nin oyu ise yüzde 49,62'ten 38,33'e düştü.

DENİZLİ

Seçim haritasında Denizli'nin rengi de kırmızıya döndü. CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 47,37 ile seçimi kazandı. Geçen seçimde yüzde 49,62 gibi yüksek bir oy alan AKP bu kez yüzde 38,44'de kaldı.

MANİSA

CHP, Manisa'da 75 yıl sonra kazanmayı başardı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek oyların 57,28’ini alarak Manisa’nın belediye başkanı seçildi. 1 dönemi Manisa Belediyesi olmak üzere 3 dönemdir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Cengiz Ergün ise yüzde 29,47 oy aldı.

HATAY

Seçimin en tartışmalı isimlerinden Lütfü Savaş kıl payı seçimi kazandı. CHP yüzde 44,09 ile kazanırken AKP'nin oyu yüzde 43,80'te kaldı.

BÜYÜKŞEHİRLERE İMZA ATTI

CHP Eskişehir, İzmir, Aydın gibi illerde eski seçime kıyasla oy kaybetmiş gözükse de partinin kendi oyu arttı. Bu seçime ittifaksız giren CHP, bu büyükşehirleri tekrar kazandı.

DEM PARTİ FİRE VERMEDİ

2019 seçimlerinde 3 büyükşehir belediyesini kazanan DEM Parti fire vermedi. DEM Parti, daha sonra kayyum atanan Van, Diyarbakır ve Mardin'i kazandı.

Diyarbakır

Van ve Diyarbakır'da oylarını artıran DEM Parti, Mardin'de oylarını konsolide etti.

Van

OYLAR KAZANILAN YERLERDE DE ERİDİ

2019'da 15 büyükşehiri kazanan AKP, 4'ünü kaybetti. Balıkesir, Bursa ve Denizli'yi CHP'ye kaybeden AKP, Urfa'yı ise Yeniden Refah Partisi'ne kaptırdı. MHP ise Manisa’da CHP’ye kaybetti. Konya, Antep, Maraş, Malatya, Trabzon, Samsun, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Ordu'yu kazanan AKP büyük oy kaybı yaşadı. Konya'da yüzde 70,53'ten yüzde 49,51'e gerileyen AKP, yüzde 21’lik kayıp yaşadı. AKP'nin oyu Trabzon'da yüzde 13, Sakarya'da yaklaşık yüzde 18, Kayseri de ise yüzde 25 eridi. Ordu'da İyi Parti ile yarışan AKP yüzde 4'lük bir farkla seçimi kazandı. Kendi oyu ise yüzde 16 eridi.

YENİDEN REFAH URFA'YI KAZANDI

Seçimde önemli oy sıçraması yapan YRP, Urfa'yı AKP'den aldı. YRP'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,4 oy alarak Urfa'nın yeni belediye başkanı oldu. 2019 seçimlerinde yüzde 60,81 oy alan AKP, yüzde 34,1'de kaldı. Böylece AKP en büyük oy kaybını Urfa’da yaşadı.