AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ, barlar sokağına girdi: “Afiyet olsun kızlar”

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına başladı. İktidar ülke genelinde sayısız festivali iptal edip yaşam tarzına dönük baskıları artırırken, Dağ, barlar sokağına girerek “yaşam tarzına müdahale edilmeyeceği” mesajı verdi. Dağ, içki içen kadınlara “Afiyet olsun kızlar” diye seslendi.

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Birçok festivali iptal eden iktidar, Türkiye genelinde baskıcı ve yaşam tarzını hedef alan politikalarını sürdürürken, seküler yaşam alışkanlıklarının yaygın olduğu İzmir’de farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor.

AKP’nin ve Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, önceki gün Alsancak’ta kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu, halk arasında ‘barlar sokağı’ olarak bilinen Gül Sokak'ı ziyaret etti.

Dağ burada, içki içen yurttaşlarla konuştu. Dağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda iktidarın genel yaklaşımının aksine içkilerin buzlanmaması dikkat çekti.

Yurttaşlardan oy isteyen AKP’li Dağ, içki içen kadınlara “Afiyet olsun kızlar” diye seslendi. Dağ, “kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını” iddia etti.