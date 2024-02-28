Akpolat'tan Mahruki açıklaması: AFAD başkanlığı teklif edildi ama bakanlık istedi

Beşiktaş’ta rekor oy alarak yeniden seçileceğini kaydeden CHP’li Başkan Rıza Akpolat, geride kalan beş yılda söz verdikleri vaatlerinin yüzde 89’unu yerine getirdiklerini söyledi. Akpolat ayrıca Bağımsız Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Nasuh Mahruki'yle ilgili de açıklamalarda bulundu. Akpolat, "İBB'de uzmanlık alanına dair birimin başına geçmesini istediler kabul etmedi" dedi. Akpolat ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması halinde Mahruki'ye AFAD başkanlığı teklif edildiğini ancak kendisinin "Afet İşleri Bakanlığı kurulsun bakan olayım" dediğini aktardı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, beş yıllık çalışma sürecini, seçim çalışmasını ve gelecek döneme dair projelerini "Beşiktaş Basın Buluşması" etkinliğinde anlattı. Ortaköy’de basın mensuplarıyla bir araya gelen mevcut Belediye Başkanı Akpolat, partisi CHP tarafından yeniden aday gösterilmesinin kendisine duyulan güvenin bir sonucu olduğunu belirtti.

5 yıllık belediye başkanlığı sürecini başarılı geçirdiğini söyleyen Akpolat, geçen dönem yüzde 73 gibi rekor bir oy aldığını bu seçimde Beşiktaş’ta oy oranlarını yüzde 75’e çıkararak yeniden seçileceğini kaydetti. Akpolat, geride kalan beş yılda söz verdikleri vaatlerinin yüzde 90’ını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"HALKIN YANINDA OLDUK"

Zorlu bir süreçte iş başına geldiklerini kaydeden Akpolat, yaklaşık iki yılın pandemi salgınının yarattığı sorunlarla geçirdiklerini, bu durumun sorunlara yeni sorunlar eklediğini belirtti. Beşiktaş’ın orta gelirli bir ilçe olmasına rağmen yoksulluğum tüm izdüşümlerine burada da karşılaştıklarını ifade eden Akpolat, herkesin sorununa çare olmaya çalıştıklarını vurguladı.

"BİN 228 HANE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU, 3 BİN HANE YARDIMA MUHTAÇ"

Siyasi iktidarın yanlış ekonomi politikalarının kendi ilçelerinin de sarstığını ifade eden Akpolat, ilçedeki sosyal yardım faaliyetlerine yönelik şunları söyledi: “Bin 228 hane yardım talebinde bulundu. Şu anda ilçede 3000 yardıma muhtaç hane var. Birkaç yıl içinde bu sayının 5 bine çıkacağını tahmin ediyoruz. Biz tüm bu hanelere birebir ulaşarak yardımda bulunuyoruz. Bundan sonar da bulunmaya devam edeceğiz.”

Bugüne kadar halk mağazaları, aşevleri, kreşler, yaşlılara yardım merkezleri açtıklarını vurgulayan Akpolat, her gün 6 bin 639 sıcak yemek hizmeti verdiklerini, binlerce öğrenciye burs sağladıklarını kaydetti.

175 bin kişinin yaşadığı Beşiktaş’a günlük 2 milyondan fazla kişinin geldiğini belirten Akpolat, buna karşı merkezi yönetimden gerekli desteği alamadıklarını söyledi.

"KENTSEL TASARIM YAPACAĞIZ"

Gelecek dönemde meydandan evlendirme dairesine kadar olan kocaman alanda kentsel tasarım projesi yapacaklarını açıklayan CHP’li Başkan, ilçelerini daha yaşanılabilir hale getireceklerini aktardı.

Deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarını halkla birlikte yapmaya çalıştıklarını belirten Akpolat, bu konuda da ciddi merkezi engelle karşılaştıklarını şu sözlerle aktardı: “Kentsel dönüşümde çok fazla yetki paylaşıyoruz. Kendi başımıza bir plan yapamıyoruz. Yoğun bir siyaset var, yetkimiz sınırlı. Her tarafta iktidarın engellemeleriyle karşılaşıyoruz. Buna rağmen çalışmalarımız sürüyor. Kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. Yurttaş adına dönüşüm işini takip ediyoruz.”

"SOSYAL TESİSLER HİZMETTE"

Beşiktaş’a denize sıfır bir sosyal tesis kazandırdıklarını söyleyen Başkan Rıza Akpolat, gazetecilerin de bu sosyal tesisten yüzde 40 indirimle yararlandığını ifade etti ve şunları ekledi:

‘’Yine Beşiktaş meydanda denize sıfır noktada yaklaşık 1.1 dönüm üzerine bir sosyal tesis inşa ettik. Semt kartları Beşiktaşlılarımıza dağıttık, Beşiktaşlı komşularımız gidip Beşiktaş’taki bütün sosyal tesislerden bilhassa son açtığımız sosyal tesisten indirimli olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyorlar.’’

Başkan Akpolat, 65+ yaş üstü komşularına yönelik Gerontomimari, yaşam ofisi ve Podoloji servisini kurduklarını ifade etti.

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınlara yönelik hukuki ve psikolojik destek verdiklerini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, 45 tane parkı yenilediklerini 2 müze açtıklarını söyledi.

Beşiktaş’ta yaşayan can dostlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Rıza Akpolat, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 7/24 kesintisiz çalıştığını vurguladı, olası İstanbul depremine yönelik tedbirler doğrultusunda kentsel dönüşüm müdürlüğü ve Beşiktaş İmar A.Ş’yi kurarak ilçedeki çok sayıda kat malikleriyle anlaşmaya başladıklarını belirtti.

"İKTİDAR BEŞİKTAŞ’I CEZALANDIRIYOR"

Merkezi hükümetin kendi çalışma ve projelerini engellemek için büyük bir çaba içerisinde olduğunu, Beşiktaş’ı siyasi tercihleri nedeniyle cezalandırmak istediğini vurgulayan Akpolat, AKP iktidarının bu baskısına ve engellemelerine rağmen durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"MAHRUKİ BAKANLIK İSTEDİ"

Akpolat, CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmediği için seçime bağımsız giren AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’ye ilişkin sorulan sorulara da yanıt verdi: “Bunu ilk defa açıklıyorum. Aday adaylığı olmayınca İBB'de uzmanlık alanına dair birimin başına geçmesini istediler, ama kabul etmedi."

Akpolat, CHP’li bazı isimlerin Mahruki’ye çalışıp çalışmadığı sorusu üzerine, “Araştırmalarımızı yapıyoruz. Eğer bir parti üyesi CHP adayının dışında başka bir adaya çalışırsa, parti tüzüğü açısından parti suçudur ve partiden ihraç edilir” dedi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İçişleri Bakanı’nın Engin Özkoç olacağını söyleyen Akpolat, “Nasuh Mahruki’nin AFAD'ın başına geçirilmesi için talebimizi iletmemi istedi. Ben de bizzat belediyeye çağırarak bu teklifi ilettim. Düşünmek için süre istedi, daha sonra ise gelip 'Ben AFAD'ı yönetemem, ama Afet İşleri Bakanlığı kurulur ise ben bakan olurum’ dedi. Bunu burada ilk kez açıklıyorum” diye konuştu.