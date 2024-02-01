Akrabası ve arkadaşı, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesine ilişkin konuştu

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin Halil İbrahim Galya isimli yurttaş, "Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu" dedi. Akrabası Ahmet Arif ise, "Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİRAZ TEDİRGİNLİK VARDI"

Halil İbrahim Galya isimli yurttaş, Ramazan Pişkin'in ölümüne ilişkin, "Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı" dedi.

"Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi” ifadelerini kullandı.

"ZARARSIZ BİR İNSANDI"

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz" diye konuştu.

Arif, "Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."