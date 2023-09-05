Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Aksaray'daki sel felaketi: Kaybolan Asel bebekten haber yok!

Aksaray'daki sel sonrası kaybolan Asel bebek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bebeğin bulunması için bölgede tarama yapıyor.

Güncel
  • 05.09.2023 12:37
  • Giriş: 05.09.2023 12:37
  • Güncelleme: 05.09.2023 12:44
Abone Olgoogle-news
Aksaray'daki sel felaketi: Kaybolan Asel bebekten haber yok!
Fotoğraf: AA

Aksaray'da geçtiğimiz pazar akşam ( 3 Eylül) başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede tarama yapıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı yaşanan selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

Plansızlık yine can aldı
BirGün'e Abone Ol