Aksaray'daki sel felaketi: Kaybolan Asel bebekten haber yok!

Aksaray'daki sel sonrası kaybolan Asel bebek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bebeğin bulunması için bölgede tarama yapıyor.

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Fotoğraf: AA